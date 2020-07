Galaxy M31s non ha più segreti, ecco data e scheda tecnica

Samsung ha deciso di posticipare il lancio di Galaxy M31s al prossimo mese. Il terminale è nato per fare “man bassa” nei mercati emergenti, in modo tale da accaparrarsi ulteriori quote di mercato. Non solo India e simili però, perché Samsung lo porterà anche in Italia, proprio come fatto con Galaxy M30s.

La data decisa è il 6 agosto 2020 e la società Sud Coreana distribuirà lo smartphone attraverso i suoi Store online ed anche tramite Amazon.

Galaxy M31s sarà posizionato leggermente più in alto di Galaxy M31, costerà un po’ di più al lancio e avrà una scheda tecnica più performante, anche se di poco. Si parla di un prezzo sui 250 dollari che diventeranno facilmente 250/300 euro in Europa e sopratutto in Italia.

Galaxy M31s sarà dotato di un SoC Exynoss 9611 con 6 GB di RAM a disposizione. Le configurazioni partiranno da 64 GB ma esisterà anche una variante da 128 GB, entrambi espandibili. Android 10 a bordo con interfaccia utente One UI 2.0 che sarà aggiornato prossimamente ad Android 11 con anche la OneUI 2.5.

Il display sarà un’unità da 6,4 pollici Dynamic Amoled senza bordi arrotondati con una risoluzione full HD+, la frequenza di aggiornamento rimarrà ancorata a 60 Hz.

Da buon smartphone della famiglia M, M31s avrà una super batteria da 6000 mAh che porta uno smartphone medio di gamma ad un autonomia incredibilmente alta per gli standard attuali. Anche ricaricarlo sarà leggermente più veloce con una potenza massima da 15 W, e menomale vista la capacità della batteria.

Lato multimediale ci sarà sul retro una fotocamera con 4 sensori, la cui principale sarà una ISOCELL da 64 MP realizzata proprio dalla stessa Samsung. Ad onor di cronaca, sarà presente anche un sensore grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. All’anteriore invece una fotocamera da 32 MP contenuta in un foro.