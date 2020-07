Galaxy Note 20 non sarà un top di gamma

Il prossimo Galaxy Note 20 standard si mostra nelle sue prime immagini ufficiali con delle linee meno taglienti e una dimensione sensibilmente più grande del suo predecessore.

Le foto provengono dal ben informato Ice Universe, un leaker che mette spesso a segno i suoi punti riguardo le informazioni che uno smartphone poi successivamente includerà.

L’immagine, che mette a confronto Note 10 e Note 20, ci fa cogliere diversi dettagli tra le due generazioni. In primo luogo, pare proprio che Galaxy Note 20 tornerà ad avere un display piatto, privo di bordi spioventi. Questo dettaglio sarà esclusivo di Galaxy Note 20 Ultra.

Anche la fotocamera frontale, man mano che le generazioni si susseguono, si modifica e su Note 20 occuperà sempre meno spazio. Il foro centrale diventa così ancora più piccolo, un dettaglio estetico senz’altro gradito.

Tornando brevemente al display, ci sono informazioni circa la sua risoluzione, il Full HD+. Non ci sono invece informazioni per un refresh rate avanzato, ergo, il Galaxy Note 20 dovrebbe averlo a 60 Hz classici.

La scheda tecnica non sarà da top di gamma. Questo perché sempre Ice Universe afferma che l’Exynos 992 di cui si parlava qualche giorno fa, non esisterebbe e si continuerà con l’utilizzo dell’Exynos 990, lo stesso di Galaxy S20. Ma c’è un problema, Exynos 990 è inferiore a Snapdragon 865, figuriamoci al nuovo Snapdragon 865+. Va da se che se così fosse, Note 20 non se la giocherebbe ad armi pari con i concorrenti.

Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra verranno svelati il 5 agosto e Samsung non prevede di raggiungere il record di preordini, sarà invece importante eguagliare almeno le unità vendute lo scorso anno con la famiglia Note 10.