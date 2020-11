Alcuni rumors insistono sull’idea che a fine 2021 non ci sarà alcun Galaxy Note 21. Samsung avrebbe deciso di cancellare la linea di smartphone in favore di nuovi progetti.

Quali sarebbero? I pieghevoli! Dunque, Galaxy Note 21 potrebbe donare la sua S Pen al Galaxy Z Fold 3 e sarà lui a proseguire la strada della caratteristica esclusiva della linea Note.

Ma non finisce qui. Ice Universe, che è sempre molto attento ed informato al mondo Samsung, ha riportato che almeno uno dei prossimi Galaxy S21 (probabilmente l’Ultra), avrà un digitalizzatore e quindi sarà compatibile con la S Pen.

A corredo di questo, il leaker afferma che non ha alcuna indicazione, nemmeno minima, che Note 21 sia in fase embrionale per essere lanciato a fine 2021. Nello stesso periodo dello scorso anno, Samsung aveva già iniziato a muovere i primi passi verso quello che oggi è il Note 20.

A rafforzare la tesi del famoso leaker è Max Weinbach, anch’esso ben informato riguardo le vicende sud coreane. In un post Twitter elenca i dispositivi appartenenti alla fascia top che verranno commercializzati lungo tutto l’arco del 2021 e sono:

S21 FE;

S21;

S21+;

S21 Ultra;

Z Fold 3;

Z Flip 3;

Z Fold FE.

Nessuna traccia della famiglia di smartphone Galaxy Note 21. Il leaker è sicuro che la S Pen non morirà e sarà utilizzata su almeno 3 dei dispositivi sopra elencati. Vogliamo scommettere quali saranno? Secondo noi S21 Ultra, Z Fold 3 e Z Fold FE.