Galaxy S20 e S20+, quali differenze con Galaxy S10 e S10+?

Samsung ha appena alzato il sipario sulla nuova generazione di smartphone Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Un evento pieno di annunci che ha visto l’arrivo anche del secondo smartphone pieghevole, Galaxy Z Flip, e dei nuovi auricolari true wireless, Galaxy Buds+. La società sudcoreana ha seguito la tradizione presentendo tre nuovi smartphone top di gamma. Se il modello Ultra può essere considerato una novità anche nel nome, non si può dire lo stesso per S20 e S20+ che rappresentano la naturale evoluzione dei predecessori Galaxy S10 e S10+.

Niente S20e. Lo smartphone con le dimensioni più ridotte quest’anno è S20 che – di fatto – sostituisce il Galaxy S10e dello scorso anno. Troppi nomi, troppa confusione. Con questo articolo, cerchiamo di far chiarezza ed evidenziare cosa cambia rispetto a Galaxy S10 e S10+.

Galaxy S20, S20+

La prima grande differenza è ovviamente presente a livello hardware. La nuova generazione di smartphone integra il recente processore Exynos 990 di Samsung accoppiato a 8 o 12 Gigabyte di RAM LPDRR5, che dovrebbero offrire una velocità doppia di lettura e scrittura, raddoppiare la larghezza di banda e ridurre significativamente il consumo di energia. La memoria interna è da 128 Gigabyte che passa da UFS 2.1 a UFS 3.0. Si arriva fino a 512 Gigabyte per S20+. Sparita, dunque, la versione con 1 Terabyte di storage disponibile per S10+.

Galaxy S20 è il modello più compatto, ma aumentano le dimensioni rispetto al predecessore. Il display è da 6,2 pollici (6,1 pollici per S10) realizzato con tecnologia Dynamic AMOLED e refresh rate a 120 Hz. Resta il foro sullo schermo che ospita ancora una fotocamera frontale da 10 Megapixel. Cambia invece il modulo fotografico posteriore e non solo nella forma. La novità più imponente è l’integrazione del teleobiettivo da 64 Megapixel (f/2.0) che abilita uno zoom ottico 3X (S10 si spingeva fino a 2X). Aumenta la capienza della batteria: si passa da 3.400 mAh a 4.000 mAh. Di seguito le due schede tecniche a confronto.

Galaxy S10 Galaxy S20 Dimensioni 149.9 x 70.4 x 7.8 mm – 157 gr 151.7 x 69.1 x 7.9 mm – 163 gr SoC Exynos 9820 (2×2.73 GHz & 2×2.31 GHz & 4×1.95 GHz) Exynos 990 (2×2.73 GHz & 2×2.6 GHz & 4×2.0 GHz) RAM 8 GB 8 – 12 GB LPDDR5 Memoria interna 128 – 512 GB UFS 2.1 espandibili 128 GB UFS 3.0 espandibili Display 6,1’’ Dynamic AMOLED, Quad HD+, 60 Hz 6,2’’ Dynamic AMOLED, Quad HD+, 120 Hz Fotocamera posteriore 12 MP + 16 MP + 12 MP (teleobiettivo zoom ottico 2X) 12 MP + 12 MP + 64 MP (teleobiettivo zoom ottico 3X) Fotocamera anteriore 10 MP 10 MP Batteria 3.400 mAh 4.000 mAh Altro Ricarica wireless, ricarica inversa, sensore biometrico sotto il display, NFC Ricarica wireless, ricarica inversa, sensore biometrico sotto il display, NFC

Galaxy S10, S10+

Passiamo al modello Plus. Oltre ai già citati miglioramenti della piattaforma hardware, Galaxy S20+ diventa ancor più grande integrando un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici (6,4 pollici per S10+) con le stesse caratteristiche del fratello minore. Anche in questo caso, troviamo delle differenze per quanto riguarda il comparto fotografico. Insieme al sensore da 64 Megapixel trova posto un quarto sensore dedicato alla profondità di campo, assente sul predecessore.

Inoltre, il nuovo arrivato perde la seconda fotocamera frontale da 8 Megapixel presente su S10+ accogliendo un solo sensore da 10 Megapixel. La batteria diventa, infine, da 4.500 mAh contro i precedenti 4.100 mAh. Di seguito, lo schema con le due schede tecniche a confronto.

Galaxy S10+ Galaxy S20+ Dimensioni 157.6 x 74.1 x 7.8 mm – 198 gr 161.9 x 73.7 x 7.8 mm – 186 gr SoC Exynos 9820 (2×2.73 GHz & 2×2.31 GHz & 4×1.95 GHz) Exynos 990 (2×2.73 GHz & 2×2.6 GHz & 4×2.0 GHz) RAM 8 – 12 GB 8 – 12 GB LPDDR5 Memoria interna 128/512 GB – 1 TB UFS 2.1 espandibili 128 – 512 GB UFS 3.0 espandibili Display 6,4’’ Dynamic AMOLED, Quad HD+, 60 Hz 6,7’’ Dynamic AMOLED, Quad HD+, 120 Hz Fotocamera posteriore 12 MP + 16 MP + 12 MP (teleobiettivo zoom ottico 2X) 12 MP + 12 MP + 64 MP + sensore di profondità (teleobiettivo zoom ottico 3X) Fotocamera anteriore 10 MP + 8 MP 10 MP Batteria 4.000 mAh 4.500 mAh Altro Ricarica wireless, ricarica inversa, sensore biometrico sotto il display, NFC Ricarica wireless, ricarica inversa, sensore biometrico sotto il display, NFC