Samsung Galaxy S21 FE: torna l’incubo Note 7?

Il prossimo Galaxy S21 FE, successore dell’apprezzato Galaxy S20 FE dello scorso anno, doveva essere lanciato nel corso dell’estate ma un nuovo rapporto di ETNews riporta che Samsung avrebbe deciso di bloccarne la produzione.

Il motivo andrebbe ricercato nel circuito di alimentazione, con dei componenti che non gestiscono l’energia della batteria come dovrebbero. Questo, secondo la fonte, non soddisferebbe gli standard di qualità che Samsung richiede per ogni prodotto.

IceUniverse, noto leaker molto vicino al mondo Samsung, scrive su Twitter che, secondo le sue informazioni, i test su Galaxy S21 FE avrebbero evidenziato dei problemi ad una parte dell’alimentazione del circuito batteria.

In un post successivo, in risposta alla domanda di un utente, aggiunge che sia proprio la tecnologia che sta alla base di Galaxy S21 FE a non essere a norma e che il problema andrebbe identificato in una difficoltà a gestire l’alimentazione corretta che investe il componente più grande, ovvero la batteria.

Ovviamente quando si parla di Samsung e batterie, torna alla mente la questione relativa a Galaxy Note 7. Arrivato purtroppo nelle mani dei consumatori con un problema che portava anche all’esplosione dell’interno smartphone

Dopo aver capito la gravità della situazione, Galaxy Note 7 è stato subito ritirato dal mercato arrivando qualche tempo dopo in una versione rivista e corretta chiamata Galaxy Note 7 FE. Tutto ciò ha però causato parecchi problemi ai clienti con già nelle proprie tasche il prodotto acquistato nelle prime settimane di disponibilità.

Fortunatamente questa volta Samsung avrebbe individuato il problema su Galaxy S21 FE in laboratorio, in modo tale da avere il tempo di effettuare altri test prima di lanciarlo sul mercato. Galaxy S21 FE non è stato cancellato ma solo rimandato per avere il tempo a Samsung di non incappare negli errori del passato e fornire a i clienti uno smartphone sicuro.