Galaxy S21 ha un problema alla fotocamera, Samsung lavora al fix

L’intera famiglia di smartphone Galaxy S21 è affetta da un problema legato allo zoom della fotocamera che compare solo in determinate circostanze.

La bella notizia è che l’azienda coreana è al corrente della situazione, ha confermato che il problema esiste ed è già al lavoro per correggerlo con il prossimo aggiornamento.

In pratica, quando si utilizza lo zoom della fotocamera e il sistema è occupato con altri task in background, non riesce a dedicare le risorse necessarie all’interfaccia di acquisizione foto. Questo fa si che operare in maniera fluida, come nel resto del telefono, sia difficile sia che si utilizza lo zoom IN che OUT.

Il produttore ha indagato sul malfunzionamento e, oltre ad averne capito la causa, ha confermato che accade su tutti e 3 gli smartphone flagship. Per agevolarne la comprensione, Sammobile ha rilasciato un video dove si possono notare i problemi di scatti nell’applicazione fotografica.

Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra sono gli ultimi flagship prodotti da Samsung e il dispositivo di punta può vantare la presenza di un digitalizzatore per poter usare la S Pen, la penna attiva in dotazione con la famiglia di Galaxy Note.

L’azienda coreana ha puntato enormemente sulla fotocamera che in tutti e 3 i modelli da vita a delle foto da camera-phone per eccellenza. S21 Ultra inoltre ha dato dimostrazione di come lo Zoom possa essere più profondo di quello di, ad esempio, un iPhone 12 Pro Max.

Il problema sarà fixato con il prossimo aggiornamento delle patch di sicurezza di giugno e ovviamente daremo notizia di quando questo problema sarà risolto. Voi avete notato questo problema sul vostro Galaxy S21?