Galaxy S21: la novità potrebbe essere il prezzo

Ormai le fonti dei rumors sono compatti nell’asserire che la famiglia di smartphone Galaxy S21 sarà presentata tra due mesi esatti, il 14 gennaio. I dispositivi saranno tre, come per Galaxy S20, tutti top di gamma.

S21, S21+ e S21 Ultra saranno messi in vendita dal 29 gennaio, avranno dimensioni differenti e tutti saranno animati dallo Snapdragon 875 o l’Exynos 2100, in base al mercato di destinazione.

Galaxy S21 avrà un display da 6,2 pollici Dynamic Oled Full HD+ a 120 Hz e avrà una fotocamera formata da 3 sensori: 64 MP per il teleobiettivo, 12 MP per il sensore grandangolare e 12 MP per il sensore standard. Fotocamera frontale da 10 MP. Ovviamente non mancherà Android 11 con interfaccia One UI 3.1 e la batteria sarà da 4500 mAh.

Galaxy S21+ invece sarà più grande e avrà un display da 6,7 pollici Dynamic Oled Full HD+ a 120 Hz di frequenza. Fotocamera dotata di 3 sensori: 64 MP, 12 MP e 12 MP, rispettivamente teleobiettivo, grandangolo e sensore standard. Stesso software di S21 e batteria da 4800 mAh.

E infine c’è Galaxy S21 Ultra che avrà un display Dynamic Oled da 6,8 pollici WQHD e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Per la fotocamera una configurazione a 4 sensori con quello principale da 108 MP e un grandangolo da 12 MP. Concludono la configurazione un teleobiettivo da 12 MP con Zoom ottico 3x e un altro teleobiettivo da 10 MP con Zoom ottico 10x. Stesso software e batteria da 5200 mAh.

Infine, parlando di listino, la famiglia Galaxy S21 dovrebbe essere quella che avrà i prezzi al lancio più bassi di tutti gli altri top di gamma suoi predecessori. Il motivo pare essere legato ad alcuni studi che Samsung avrebbe portato avanti durante questi mesi pandemici sulla situazione economica mondiale. Secondo la società, ciò servirà ad agevolare le vendite in tutto il mondo.