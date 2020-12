Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, prezzi a confronto con la famiglia S20

Da sempre i top di gamma Samsung sono costati un occhio della testa, ma sempre in relazione al prezzo dei flagship della concorrenza. Così ovviamente sarà anche per Galaxy S21 e i suoi derivati.

Tuttavia l’azienda starebbe pensando di far costare un po’ meno il modello standard, per “rifarsi” posizionando su un prezzo leggermente più alto S21+ e S21 Ultra.

Le informazioni provengono da GalaxyClub che afferma di avere ricevuto, da una persona a conoscenza dei fatti, il listino prezzi di tutti e 3 gli smartphone flagship 2021. Quelli che la fonte ha riportato, sono i prezzi delle versioni base (da 128 GB). E’ altresì chiaro che nei vari paesi del mondo il listino potrebbe essere leggermente diverso per via delle tasse e tributi che i produttori devono mettere in conto nella regione di destinazione. Detto ciò, ecco i prezzi:

Samsung Galaxy S21 879 euro;

Galaxy S21+ 1.079 euro;

Galaxy S21 Ultra 1.399 euro.

Ed ora i paragoni con l’attuale (ancora per poco) famiglia Galaxy S20 è automatica. Saranno più economiche entrambe le versioni S21 e S21+. In particolare, rispettivamente, saranno posizionati a circa 50 euro in meno e a 50 euro in più. Galaxy S21 Ultra invece avrebbe un costo più elevato rispetto al suo predecessore di circa 20 euro.

Chiaramente stiamo paragonando i prezzi del listino italiano e delle versioni 4G degli stessi. Di fatti il divario tra i modelli 5G di S20 e il listino presunto della famiglia S21 sarebbe ancora più marcato.

Intanto andate a vedere come saranno tutti e tre i modelli esteticamente parlando, ne abbiamo parlato qui.