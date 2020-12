Galaxy S21, Samsung non riesce a nasconderli: tutto ciò che sappiamo

Samsung non riesce a nascondere la nuova famiglia Galaxy S21. I colleghi di Android Police sono venuti in possesso di quelle che dovrebbero essere le immagini render ufficiali dei futuri top di gamma del colosso di Seul. Sempre la stessa fonte, in precedenza, ha diffuso le possibili caratteristiche tecniche dei dispositivi. Andiamo quindi a snocciolare tutti i dettagli che conosciamo.

Restano confermati i tre modelli e a quanto pare anche la denominazione scelta: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. I primi due sembrerebbero indistinguibili dalle immagini. Le differenze infatti dovrebbero risiedere nella grandezza del display e nella capacità della batteria. Il più piccolo avrebbe a disposizione un display da 6,2 pollici, mentre la variante Plus conterebbe su un pannello da 6,7 pollici. In entrambi i casi, si parla di uno schermo con bordi piatti, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e foro centrale per la fotocamera anteriore.

Identico il comparto fotografico posteriore che nella variante cromatica mostrata risulta incorniciato da un modulo di colorazione differente (bronzo) rispetto alla scocca violacea. Ci sarebbero due fotocamere da 12 Megapixel (principale e grandangolare) abbinate a un teleobiettivo da 64 Megapixel. Sotto la scocca, una batteria probabilmente da 4.000 mAh e 4.800 mAh.

Diverso invece Galaxy S21 Ultra che integrerebbe un ampio display da 6,8 pollici caratterizzato da bordi curvi. Cambia anche il comparto fotografico dove risulta visibile una fotocamera periscopica che dovrebbe avere una risoluzione da 10 Megapixel. Ad accompagnarla ci sarebbero un sensore principale da 108 Megapixel, un grandangolare da 12 Megapixel e un altro teleobiettivo sempre da 10 Megapixel. Inoltre, pare che il sensore ToF 3D sia stato sostituito da un sistema di autofocus. La batteria in questo caso sarebbe da 5.000 mAh.

Infine, continuano a farsi più insistenti le voci sul possibile anticipo della presentazione rispetto al tradizionale mese di febbraio. Pare infatti che la nuova gamma Galaxy S21 di Samsung possa essere annunciata il 14 gennaio per poi raggiungere i mercati due settimane dopo. Come sempre, ricordiamo che queste non sono informazioni ufficiali e che potrebbero cambiare in fase di presentazione.