Galaxy S21 Ultra: tutta la sua potenza su Geekbench

La famiglia di smartphone Galaxy S21 arriverà ad essere presentata al mondo probabilmente entro la metà di gennaio, varie fonti continuano ad esserne sicure.

Tuttavia il lasso di tempo che ci separa dall’evento è molto stretto. E infatti, ecco che abbiamo il nuovo Galaxy S21 Ultra che passa su Geekbench. Oltretutto con tutta la potenza dell’Exynos 2100!

Anche il prossimo anno ci saranno tre smartphone top di gamma: Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Di queste poi ci saranno le varianti Qualcomm e quelle Exynos, e per quanto ci riguarda continueremo a ricevere le versioni Exynos.

Galaxy S21 Ultra su Geekbench possiede Android 11. La sigla che lo rappresenta – SM-G998B – ha registrato un punteggio in single core di 1006 punti e in multi core di 3059.

L’Exynos 2100 spinge il clock ad una frequenza massima di 2,21 GHz, mentre un precedente benckmark del Galaxy S21 (non ultra) con lo Snapdragon 888 spingeva il clock a 1,8 GHz. I punteggi tra loro sono quasi sovrapponibili, il SoC di Samsung supera quello di Qualcomm in single core e quest’ultimo supera il primo per quanto riguarda il punteggio in multi core.

Come possiamo notare, i risultati tra i due SoC sono abbastanza in linea. Probabilmente il punteggio in multi core maggiore è per via della frequenza di clock più alta. Non passerà poi molto per attendere nuovi dettagli che, visto il poco tempo che ci separa alla presentazione, saranno molto vicini alla realtà.