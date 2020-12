Galaxy S22: brevetto mostra un display motorizzato per nasconde la fotocamera

Samsung avrebbe brevettato una soluzione efficace e priva di compromessi per ottenere un display “senza interruzioni”. In questo modo, oltretutto, si potrebbe nascondere la fotocamera frontale sotto al pannello ed evitare problemi come quelli avvenuti sullo smartphone ZTE Axon 20 5G. Tutto ciò potrebbe essere realtà già all’inizio del 2022 con Galaxy S22.

La tecnologia di Samsung, infatti, promette di non creare disturbi visivi nella visualizzazione, ne tantomeno risultati mediocri quando si utilizza la fotocamera frontale. Secondo il brevetto, questo sarà possibile tramite l’utilizzo di una porzione di display posta appena dietro quello principale che si sposterà all’occorrenza – in linea verticale – per dare libertà di visione alla fotocamera frontale quando chiamata in causa. La società coreana rinomina la proprietà intellettuale in “dispositivo elettronico che include un display secondario e preserva il funzionamento dello stesso”.

Il meccanismo mobile nel dettaglio è semplice, è realizzarlo che è complicato. Il display principale e la fotocamera frontale sono immobili mentre, all’occorrenza, una porzione di display si muove sovrapponendosi e nascondendosi quando serve per far spazio alla fotocamera. Non c’è bisogno di pixel più radi in una particolare regione del display, questo può rimanere così come lo conosciamo oggi e persino il foro della fotocamera sarebbe presente. Quest’ultimo però non si noterà in quanto “all’interno” sarà posizionato un display che coprirà la superficie occupando interamente il diametro del foro, non facendoci accorgere che quello è un display ausiliario.

Ovviamente l’intero processo è automatizzato. Per altro possiamo indentificarlo in maniera analoga alla fotocamera che fuoriesce dal corpo del telefono, sempre con un meccanismo motorizzato. Qui ovviamente le parti sarebbero invertite e il display ausiliario rimarrà all’interno del corpo del dispositivo. I rumors affermano che questa nuovo meccanismo non sarà pronto per la fine di quest’anno ma servirà aspettare almeno il Galaxy S22. Insomma, circa un anno.