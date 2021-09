Galaxy S22 Mini, Samsung questa volta fa sul serio

I leaker sono convinti del fatto che il prossimo anno ci sarà spazio anche un Galaxy S22 Mini, con un display compreso tra i 5,99 e i 6,06 pollici.

Non è la prima volta negli anni che i rumors ci riportano tale informazione ma, generazione dopo generazione, questa previsione non è mai stata rispettata.

Il punto è che il mercato vuole smartphone dai display grandi, sempre più grandi. Ma ciò non vuol dire che non se ne possano commercializzare di più piccoli. Se sul mercato esistesse un solo modello di una sola azienda che rappresentasse un top di gamma dalle dimensioni compatte – come questo – sarà la scelta obbligata per chi vuole uno smartphone del genere. Proprio come avvenne con Samsung fino allo scorso anno con la gamma Galaxy Note che non aveva rivali se il cliente voleva S Pen.

A rivelarci le informazioni è iceuniverse che afferma che il Galaxy S22 Mini sarà più piccolo di S21 standard, S20 standard ed anche di S10 anch’esso standard. Nell’immagine che vedete S22 Mini viene paragonato ad iPhone 13 e anche in questo caso è più piccolo.

Diminuisce la dimensione del display e, purtroppo, di riflesso diminuisce anche lo spazio all’interno dello smartphone. Questo fa si che la batteria sia più piccola ma ciò non vuol dire che non porterà agevolmente a sera.

Infine ci poniamo una domanda: Galaxy S22 Mini si aggiungerà alla famiglia con S22 standard, S22+ ed S22 Ultra o l’azienda coreana deciderà di “sacrificarne” qualcuno per fare spazio al flagship compatto? In ogni caso, per quanto riguarda la scheda tecnica, Samsung non fa sconti e S22 Mini, se ci sarà, sarà un completo top di gamma.