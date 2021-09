Galaxy S22: potenza oltre lo smartphone gaming!

All’inizio del 2022 sarà la volta dei nuovi smartphone top di gamma di Samsung con l’arrivo della famiglia Galaxy S22. Dovrebbero essere riconfermate tutte le versioni, Galaxy S22 Ultra a dominare su tutte.

Nel mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno iniziano ad apparire online le prime informazioni e quella di oggi è decisamente importante, visto che ci riferiamo a parte della scheda tecnica di uno dei modelli in questione.

Nel dettaglio, il prodotto sotto la lente è il Galaxy S22 Plus che si è fatto analizzare su Geekbench. Senza perderci in tecnicismi, Samsung non cederà il passo a Qualcomm ma utilizzerà anche il prossimo anno il nuovo Exynos 2200.

Attualmente i più potenti SoC di Qualcomm sono installati su Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 che, tra l’altro, stanno iniziando a calare di prezzo.

Il codice modello è SM-S906B e sarà ovviamente basato su Android 12 con la personalizzazione One UI 4. La versione analizzata su geekbench possiede 8 GB di RAM. La fotocamera, secondo i rumors, sarà a configurazione tripla con il sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo a 3X.

Per quanto riguarda i punteggi, Galaxy S22 Plus ha realizzato 1073 punti in single core e 3389 in multi core. Uno score che lo colloca in testa alla classifica degli smartphone più potenti al mondo. Ovviamente ancora non è sul mercato e l’Exynos 2200 arriverà in concomitanza del lancio ma, se così fosse, il nuovo flagship coreano si candida ad essere uno dei migliori e più performanti smartphone del 2022.

Infine, ricordiamo che il prossimo SoC di Samsung avrà dalla sua una potente GPU realizzata in collaborazione con AMD Mobile e integrerà una tecnologia RDNA2. Insomma, il mondo del gaming si sta facendo sempre più strada nei dispositivi mobili.