Galaxy S22, Samsung rimuoverà una feature importante

Ormai mancano pochi mesi al lancio della line-up dei top di gamma di casa Samsung per il 2022 e sempre più indiscrezioni riguardanti il nuovo Galaxy S22 iniziano a trapelare. Ormai abbiamo un’idea, per quanto non ancora certa, di come saranno il design e le fotocamere del nuovo flagship Samsung, ma sappiamo anche che l’azienda potrebbe attuare compromessi sul lato della batteria, compensati dall’ottimizzazione software.

C’è però una grande mancanza nel comparto hardware del nuovo Galaxy S22, indicato fino a questo momento con il nome in codice “Rainbow”. Si tratta dello slot per la scheda SD, una feature ancora richiesta da molti utenti che necessitano di uno spazio di archiviazione ampio senza dovere per forza ricorrere ai servizi cloud. Purtroppo la memoria espandibile è stata abolita dai top di gamma Samsung già dai tempi di Note 20 ed è assente anche nell’attuale flagship, il Galaxy S21.

No SD Card in Rainbow. — Tron ❂ (@FrontTron) October 17, 2021

Le speranze di un ritorno dello slot SD nel Galaxy S22 fino a questo momento non erano d’altronde completamente infondate: già nel 2015 l’azienda aveva tentato, in una mossa allora troppo precoce, la rimozione di questa feature nel Galaxy S6, salvo poi ritornare sui suoi passi dopo il feedback negativo degli utenti con il Galaxy S7.

Nel corso degli ultimi anni, man mano che lo spazio di archiviazione interno dei telefoni è aumentato e i servizi come iCloud e Google Foto hanno preso sempre più piede, la possibilità di espandere la memoria tramite scheda SD è scomparsa progressivamente dai top di gamma. Se da un lato l’aggiunta di un supporto esterno rischia di rallentare i processi del device, dall’altro le schede SD rispondono alle esigenze di molti utenti, al punto che questa opzione è ancora presente su molti smartphone medio gamma, come la serie A di Samsung.

Ciononostante, in un recente sondaggio che abbiamo condotto a proposito delle caratteristiche più importanti che uno smartphone dovrebbe avere, la presenza o meno di uno slot per l’espansione di memoria si è collocato proprio all’ultimo posto, considerato importante solo dal 7,2% degli utenti rispetto a un 20,2% che gradirebbe più spazio di archiviazione in generale sui dispositivi:

Categoria Percentuale di voti ricevuti Rapporto qualità/prezzo 54% Prestazioni 53% Durata della batteria 52,7% Fotocamera 42,0% Display 39,4% Dimensioni 24,2% Quantità di memoria 20,2% Prezzo (in assoluto) 17,6% Resistenza ai danni accidentali 12,4% Design e materiali 12,4% Qualità audio (speaker e cuffie) 8,6% Velocità di ricarica 7,2% Espansione di memoria 7,2%

Ricordiamo infine che, sempre in base alle ultime indiscrezioni, lo storage del nuovo Galaxy S22 dovrebbe partire da 128GB, ma saranno disponibili anche versioni da 256 e 512GB.