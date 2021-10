Galaxy S22, svelata la prima immagine di come sarà

Le informazioni sulla lineup Galaxy S22 iniziano a comparire online con l’avvicinamento del prodotto verso l’ufficialità, ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri.

Non dovrebbe mancare molto. Qualora Samsung rispettasse la roadmap espressa con la famiglia S21 dovremmo aspettarceli tra circa due mesi, proprio ad inizio 2022.

Nel mentre abbiamo appreso che Samsung abbia intenzione di rendere il Galaxy S22 standard “più portatile” diminuendone le dimensioni e dotandolo di un display da circa 6 pollici, proprio come per lo smartphone Android più potente e portatile che esista al momento.

Inoltre nelle ultime ore sono emersi dettagli di quello che dovrebbe essere il disegno, accurato per dimensioni, del prossimo Galaxy S22. Parliamo ovviamente della versione standard (che ricalcherebbe anche la versione Plus, tolte le misure), mentre quella Ultra avrà un design leggermente diverso per via del comparto fotografico più avanzato.

Ebbene, questi dummy in alluminio che vedete non ci fanno gridare al cambiamento. Se fossero proprietà della Apple di alcuni anni fa, si potrebbero tranquillamente chiamare Galaxy S21s. La disposizione dei pulsanti, fotocamera, slot SIM è la medesima, quello che cambierà maggiormente sarà all’interno e, immaginiamo, anche pesi e dimensioni rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda la parte frontale, la fotocamera non dovrebbe essere posta sotto al display. In effetti ha senso perché quella del Galaxy Z Fold3 non ha prestazioni eccellenti e su un dispositivo d’alta fascia consumer sarebbe un deficit importante rispetto alla concorrenza.

Nella parte posteriore i sensori fotografici dovrebbero avere un diametro leggermente più grande ma, come detto, la disposizione ricalcherà quella già apprezzata di Galaxy S21.

Infine, per quanto riguarda le prestazioni, dovrebbe debuttare il SoC Exynos 2200 con GPU AMD. Un comparto tecnico che lo spinge ad entrare in competizione con i migliori gaming phone in circolazione, ovviamente prendendo in considerazione le mere prestazioni.