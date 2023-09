Se volete acquistare uno smartphone top di gamma, ma allo stesso tempo cercate di risparmiare, il nuovo programma di cashback offerto da Samsung rappresenta un’opportunità imperdibile. Questa occasione è ancor più allettante perché può essere sfruttata sui negozi online che frequentate di solito. Il protagonista indiscusso è la serie Galaxy S23 di Samsung, che comprende tutti e tre i modelli, dallo standard all’Ultra, con diritto a un rimborso che può arrivare fino a 300,00€.

Stiamo parlando di un’opportunità straordinaria per l’acquisto di uno dei migliori smartphone Samsung del 2023, soprattutto per chi desidera il top di gamma dell’azienda coreana. Grazie al cashback, è possibile ottenere il Galaxy S23 Ultra per meno di 800,00€, una cifra che finora non si era mai vista per questo modello. L’offerta rimarrà valida fino al 17 settembre. Per usufruirne, basterà registrare il vostro acquisto su Samsung Members, con la registrazione completamente gratuita.

Come accennato, a questa iniziativa partecipano numerosi negozi, tra cui Amazon, Unieuro, Mediaworld e Comet. Se siete interessati al Galaxy S23 Ultra, vi consigliamo di valutare l’acquisto proprio su uno di questi store menzionati, in quanto attualmente offrono il miglior prezzo per questo smartphone Android. Il prezzo parte da 1.099,00€ per la versione da 256GB, ma grazie al cashback di 300,00€ che riceverete in un secondo momento, potrete effettivamente acquistare il top di gamma Samsung per soli 799,00€.

Come in altre iniziative simili promosse da Samsung, partecipare è molto semplice: basta acquistare lo smartphone presso uno store a vostra scelta e registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 12 ottobre, assicurandosi di inserire tutte le informazioni richieste. Detto questo, è innegabile che il Galaxy S23 Ultra rappresenti il meglio del mercato degli smartphone Android. Questo modello in particolare è l’ideale per chi cerca un’esperienza d’uso che va oltre quella offerta dai comuni smartphone. Questo risultato è garantito non solo dal display da 6,8 pollici, uno dei più grandi tra i top di gamma attuali, ma soprattutto dalla presenza della S-Pen, che aggiunge un vero valore al dispositivo, portando la produttività mobile a livelli inarrivabili dalla concorrenza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente a link degli store più convenienti, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili su ogni store.

