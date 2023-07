Tra gli smartphone di punta di quest’anno, il Galaxy S23 Ultra di Samsung è senza dubbio uno dei più desiderati, grazie anche alla sua frequente disponibilità a prezzi più convenienti rispetto alla media. Tuttavia, l’offerta attuale supera di gran lunga le aspettative: Unieuro consente l’acquisto del Galaxy S23 Ultra a un prezzo mai visto prima, ovvero solamente 804,15€.

Per usufruire di questa straordinaria occasione, non è sufficiente semplicemente acquistare lo smartphone, ma è necessario registrare l’acquisto sul portale Samsung Member, che probabilmente già conoscerete da occasioni precedenti. L’acquisto dovrà essere effettuato entro oggi, 16 luglio, poiché è l’ultimo giorno per beneficiare di uno sconto extra del 15% offerto da Unieuro su una selezione di prodotti, inclusi il Galaxy S23 Ultra.

Il prezzo di partenza per la versione da 256GB è di 1.299,00€, ma grazie a questa promozione potrete ottenerlo al prezzo scontato di 1.104,15€ al momento dell’acquisto. Un ulteriore sconto di 300,00€ verrà rimborsato direttamente sul vostro conto corrente, portando il prezzo finale dello smartphone a soli 804,15€. Ricordatevi di effettuare la registrazione su Samsung Member entro il 30 agosto.

L’arma vincente di Galaxy S23 Ultra, che gli permette inoltre di distinguersi dagli altri top di gamma, è la S Pen, un piccolo pennino che permette di scrivere sullo display da 6,8″. La vostra creatività non avrà limiti, potendo catturare screen shot e appunti in modo rapido e intuitivo, senza l’ausilio di carta.

Con un processore mai così potente per uno smartphone Galaxy, uno Snapdragon 8 Gen 1, potrete sperimentare funzionalità personalizzate per il gioco o lo streaming senza preoccuparvi della durata della batteria, che è da ben 5.000 mAh. Galaxy S23 Ultra è molto più di uno smartphone: è una dichiarazione di stile, innovazione e impegno verso la miglior tecnologia implementabile oggi su uno smartphone. Con questa offerta, niente più spese da oltre 1.000 euro per l’acquisto di uno smartphone premium sotto tutti i punti di vista ma, ribadiamo, occorre fare in fretta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!