State pensando di acquistare un nuovo smartphone e desiderate un modello top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non potete assolutamente perdervi il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256GB, oggi scontato a soli 899,99€!

Grazie alla fantastica promozione di eBay, infatti, potrete risparmiare ben 580,00€ sul modello più recente della linea. Considerando che il suo prezzo di listino è di 1.479,99€, si tratta di offerta davvero fantastica; le scorte, però, sono limitate, e dato che stanno andando a ruba vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

La vera forza dell’S23 Ultra risiede nel suo processore Octa Core, il più potente mai visto nella serie Samsung Galaxy. Potrete gestire diverse app in multitasking e godervi i giochi senza rallentamenti, tutto ciò senza dover preoccuparvi di una rapido esaurimento della batteria. Quest’ultima, infatti, è stata ottimizzata al massimo per offrire una durata che supera tranquillamente una giornata intera, anche con un utilizzo intenso e continuo.

Non possiamo non menzionare il potente sistema fotografico da 4 obiettivi, che vi permetterà di scattare foto da 200MPX e registrare video ad altissima risoluzione come dei veri professionisti. Indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, i vostri scatti saranno nitidi, con contrasti vividi e colori intensi.

E per completare il tutto, avrete anche la S Pen inclusa nella confezione. Questa penna comoda e versatile vi consentirà di prendere appunti, disegnare e navigare attraverso le schermate del Galaxy S23 Ultra con estrema fluidità. Insomma, si tratta di uno smartphone davvero magnifico e, se desiderate saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata al prodotto.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina eBay dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

