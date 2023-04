Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate un modello top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi il magnifico Samsung Galaxy S23 Ultra, oggi scontato su eBay di ben 450,00€!

Lo smartphone nella versione da 256GB di memoria potrà infatti essere vostro a soli 1.029,90€ invece del suo prezzo di listino di 1.479,99€. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile e per questo le scorte stanno andando a ruba, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Il Galaxy S23 Ultra è uno degli ultimi modelli lanciati da Samsung, la quale ha scelto di puntare sull’ecosostenibilità: lo smartphone è infatti realizzato in materiali riciclati, mantenendo però un design estremamente raffinato. La ciliegina sulla torta è ovviamente la comodissima S Pen inclusa nella confezione, con cui potrete prendere appunti, disegnare e navigare nelle varie schermate con estrema fluidità.

Il punto forte del Galaxy S23 Ultra è senza dubbio il processore Octa Core, il più potente mai montato su un modello di questa serie Samsung. Potrete dunque svolgere qualsiasi attività, dal multitasking tra le varie app al gaming, godendo della massima velocità e senza alcun rallentamento, il tutto senza prosciugare la batteria. Quest’ultima è stata infatti ottimizzata al massimo per offrire un’autonomia maggiore, durando più di una giornata intera anche sotto sforzo.

Non possiamo poi non menzionare l’incredibile comparto fotografico da 4 obiettivi, che vi consentirà di scattare immagini e registrare video dalla qualità professionale. Sia il sensore che il processore sono stati migliorati rispetto ai modelli precedenti, offrendo così scatti da 200 MPX dalla nitidezza e contrasti mozzafiato in qualsiasi condizione di luce.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

