Gli smartphone di punta di Samsung per il 2024, la serie Galaxy S24, potrebbe essere disponibile in due varianti: una alimentata da un chip Snapdragon di Qualcomm e l’altra dal SoC Exynos 2400 di Samsung. Quest’ultimo è stato oggetto di numerose indiscrezioni e fughe di notizie negli ultimi mesi, in quanto Samsung starebbe cercando di rilanciare il proprio marchio di processori Exynos e di competere con Qualcomm nel mercato di fascia alta.

Ma com’è fatto esattamente il SoC Exynos 2400? Ecco tutto quello che sappiamo finora sul prossimo chipset di Samsung.

Si dice che Exynos 2400 sia basato su un processo produttivo a 4nm LPP (Low Power Plus) delle fonderie Samsung, una versione migliorata dell’attuale processo LPE (Low Power Early) da 5nm. Ciò significa che il SoC Exynos 2400 dovrebbe offrire prestazioni ed efficienza migliori rispetto al SoC Exynos 2200 che equipaggia alcune varianti della serie Galaxy S22.

Il SoC Exynos 2400 si dice anche che sia caratterizzato da una configurazione unica della CPU con 10 core, nello specifico:

– 1x core Cortex-X4 per le massime prestazioni

– 2x core Cortex-A720 ad alta frequenza per alte prestazioni

– 3x core Cortex-A720 a bassa frequenza per prestazioni bilanciate

– 4x core Cortex-A520 per l’efficienza energetica

Questo design della CPU è diverso da qualsiasi cosa si sia vista prima d’ora. Il SoC Exynos 2400 dovrebbe avere anche una GPU basata sull’architettura RDNA di AMD, grazie al rinnovo dell’accordo di licenza.

Tuttavia, il SoC Exynos 2400 potrebbe dover affrontare alcune sfide in termini di consumo energetico e gestione termica, Samsung starebbe cercando di evitare i problemi di surriscaldamento che hanno afflitto alcuni dei suoi precedenti chip Exynos.

Il rapporto suggerisce anche che Samsung potrebbe non utilizzare il SoC Exynos 2400 per tutte le varianti del Galaxy S24 e che la proporzione tra chip Exynos e Snapdragon sarà più orientata verso questi ultimi. Ciò potrebbe essere dovuto a preferenze regionali o a vincoli di fornitura. Ciò comporta che, per forza di cose, avremo di nuovo una categoria di modelli più prestanti di altri, anche se al momento non possiamo ancora concludere quale delle due varianti uscirà vincitrice da un confronto diretto. Sicuramente è però praticamente impossibile si equivalgano perfettamente!

Secondo alcune voci circolate su Twitter, Samsung potrebbe utilizzare il sistema di packaging FoWLP (Fan-out Wafer Level Packaging) per il SoC Exynos 2400, un metodo per racchiudere tutti i circuiti integrati in un ingombro ridotto.

La serie Galaxy S24 sarà probabilmente presentata a gennaio o febbraio del 2024, secondo il consueto calendario di lancio di Samsung. La serie potrebbe essere composta da tre modelli: un Galaxy S24 base, un Galaxy S24 Plus e un Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 sarà il prossimo tentativo di Samsung di dominare il mercato degli smartphone premium con caratteristiche innovative e potenti prestazioni. Resta da vedere se il SoC Exynos 2400 sarà in grado di eguagliare o superare la controparte Snapdragon, ma non vediamo l’ora di scoprirlo.