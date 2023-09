Nel mondo degli smartphone, la fotografia è un elemento cruciale che continua a guidare l’innovazione. Nel 2023, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha fatto parlare di sé anche grazie al suo impressionante zoom ottico 10x, come prima di lui aveva fatto il Samsung Galaxy S22 Ultra. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, potrebbe arrivare senza questa funzionalità chiave.

Il Galaxy S23 Ultra ha convinto critica e utenti con il suo sistema di quattro fotocamere posteriori, il quale comprendeva una fotocamera principale da 200MP, una con lente ultragrandangolare da 12MP, una da 10MP con teleobiettivo con zoom 3x e un’unità da 10MP con periscopio dallo zoom ottico 10x. Questo smartphone è stato elogiato per le sue capacità di zoom a lunga distanza, diventando uno dei migliori smartphone per la fotografia.

Tuttavia, le voci riguardanti il Samsung Galaxy S24 Ultra suggeriscono un cambiamento significativo. Si ipotizzava in passato che il nuovo modello potesse presentare una versione ottimizzata del sensore da 200MP, la stessa fotocamera ultrawide da 12MP, una nuova fotocamera da 50MP con zoom 3x e una fotocamera periscopio da 10MP.

La notizia più sorprendente, emersa da fonti affidabili tra cui il noto leaker Ice Universe, ha invece colto tutti di sorpresa: il prossimo “Ultra” potrebbe non avere più una fotocamera periscopio con zoom ottico 10x. La domanda che tutti si pongono ora è se lo smartphone avrà una fotocamera periscopio con capacità di zoom inferiore o se sarà del tutto assente.

1x,10x, 30x,100x

S23 Ultra

But I'm worried about S24 Ultra.Because it removes the 10x optical camera. pic.twitter.com/SJugAElHyD

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 18, 2023