Se state cercando un tablet Android con un ampio schermo e prestazioni che poche altre soluzioni sul mercato possono eguagliare, allora preparatevi ad acquistare il Galaxy Tab S8 Ultra. Grazie al codice sconto “SETTEMBRE2023” offerto da eBay, l’ex top di gamma di Samsung può diventare vostro a un prezzo mai visto prima, solamente 755,91€.

Sottolineiamo che questo tablet è stato progettato per un pubblico molto esigente, per chi non si accontenta dei tradizionali tablet da 10 o 12 pollici. Il Galaxy Tab S8 Ultra, infatti, vanta uno schermo da 14,6 pollici, paragonabile a quello di un notebook ma con cornici ottimizzate, facendo sembrare come se si stesse impugnando un dispositivo dalle dimensioni inferiori. La disponibilità di questa offerta è limitatissima, quindi se siete già a conoscenza delle potenzialità di questo tablet, vi consigliamo vivamente di visitare subito la pagina eBay e cogliere al volo questa occasione unica.

Per coloro che si stanno chiedendo se questa offerta abbia davvero senso, considerate che sui principali negozi online è ancora difficile trovare questo tablet Samsung a meno di 900,00€. Su eBay, invece, avete la possibilità di acquistarlo con un risparmio di circa 150,00€ rispetto al miglior prezzo attuale.

Il Galaxy Tab S8 Ultra offre un’esperienza di scrittura e disegno nettamente superiore rispetto alla concorrenza. Questo tablet non teme confronti nemmeno con il suo equivalente Apple, merito non solo alla straordinaria qualità del display e alla potenza ineguagliabile del chip, ma anche alla S Pen con una latenza bassissima. Dalle semplici annotazioni fino ai disegni artistici, la S Pen del Galaxy Tab S8 Ultra offre un livello di precisione e reattività che vi sorprenderà. Inoltre, la vasta gamma di applicazioni disponibili su Android, molte delle quali gratuite, garantisce che possiate sfruttare al massimo le vostre capacità creative e produttive.

Con uno schermo così ampio e le sofisticate ottimizzazioni software, potrete personalizzare la dimensione, la posizione e il numero di finestre a vostro piacimento. Dalla stessa schermata, potrete creare progetti architettonici, effettuare videochiamate e tenere aperta una pagina web, tutto simultaneamente, senza il minimo rallentamento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che le scorte di questo tablet sono prossime all’esaurimento.

N.B: inserire il coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

