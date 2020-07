Galaxy Unpacked 2020, svelati tutti i prodotti

Tramite un teaser ufficiale, Samsung ci mostra finalmente tutti e 5 i dispositivi che verranno svelati all’evento del 5 agosto prossimo.

Anche se il video ci mostra in penombra i nuovi Galaxy, è impossibile non scorgerne le linee che li compongono. Ebbene sì, i rumors erano corretti e qui ci sono tutte le novità che Samsung ha pensato di proporre per il secondo semestre 2020 ed oltre.

Il video dura circa 30 secondi e i prodotti vengono mostrati in un’unica immagine, ovviamente non tutti ma uno dei modelli di riferimento. In ordine, partendo da sinistra, sono questi:

Galaxy Tab S7 (che sarà accompagnato anche da Galaxy Tab S7+);

Galaxy Buds Live, le cuffie true wireless;

Galaxy Watch 3, il nuovo smartwatch dotati di Tizen;

Galaxy Fold 2 (o Galaxy Fold Z?);

Galaxy Note 20 4G ( con l’aggiunta di Galaxy Note 20 Ultra 5G).

Tutti verranno annunciati al Galaxy Unpacked. Ciò che potrebbe variare invece sono i periodi di commercializzazione. Ci aspettiamo che Galaxy Note 20 4G e Note 20 Ultra 5G saranno disponibili quasi immediatamente, così come Galaxy Watch 3, Tab S7 e le Buds Live.

Cosa diversa per Galaxy Fold 2, che potrebbe chiamarsi anche Galaxy Fold Z per adattarsi alla nomenclatura dell’altro suo prodotto pieghevole. Questo pieghevole potrebbe arrivare verso la fine dell’anno o addirittura nei primi mesi del 2021.

Ma infine, quali saranno i prezzi di tutti questi nuovi dispositivi che Samsung rivelerà al Galaxy Unpacked? Vi diciamo quelli quasi certi della famiglia Note 20.

Si parte dal Galaxy Note 20 (che sarà dotato di sola connettività 4G) con 256 GB di memoria a 999 euro, seguito da Galaxy Note 20 4G con 512 GB a 1099 euro.

Galaxy Note 20 Ultra invece sarà dotato di connettività 5G e sarà composto da una variante da 256 GB e una da 512 GB, la prima costerà 1349 euro e la seconda 1449 euro.