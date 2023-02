Se siete alla ricerca di uno smartwatch sportivo con tutti i crismi, dotato di innumerevoli funzioni, e capace persino di monitorare le più disparate attività fisiche, allora non potete davvero lasciarvi scappare questa offerta, perché riguarda un prodotto eccezionale, qui in una edizione limitata, stilosa ed accattivante!

Di che si tratta? Dell’ottimo Samsung Galaxy Watch4, ovvero di quello che è uno dei prodotti di punta del mercato dei wearable, oggi in sconto ad un prezzo a dir poco imperdibile da Unieuro che, grazie ad uno sconto del 41%, ha abbassato il valore d’acquisto dagli originali 219,90€, ai ben più abbordabili 129,00€, in quello che è certamente uno dei migliori affari di questa giornata!

Realizzato con materiali di pregio, e con una cura al design che, da sempre, caratterizza i prodotti Samsung, specie per ciò che concerne la gamma Galaxy, Galaxy Watch4 è uno smartwatch che punta tutto sull’eleganza e la sobrietà, presentandosi, anzitutto, con un ampio e luminoso quadrante dalla classica forma rotonda, con un’ampiezza da 44 o da 40 mm.

Il modello qui proposto è quello, dunque, nella versione più piccola, trattandosi per l’appunto del modello da 40 mm, ma questo non dovrà in alcun modo farvi dubitare dell’acquisto, giacché Watch4 è un prodotto leggibile e tecnicamente molto valido, e con un quadrante che, anche nella dimensione da 40 mm, resta perfettamente in linea con la media del mercato.

Estetica a parte, parliamo di uno smartwatch dall’animo decisamente sportivo, progettato per tenere sotto controllo vari e diversi parametri della vostra forma fisica, a partire dal battito e la percentuale di ossigeno del sangue, divenuti ormai un must tra le tecnologie richieste dal mercato, passando anche ad aspetti ben più tecnici e ricercati, come la valutazione della percentuale di grasso corporeo, ed altri parametri di composizione corporea, che possono tornare molto utili nel caso in cui siate attenti non solo alle performance agonistiche, ma anche all’alimentazione.

Dotato di un sistema interno di sfide che propone un approccio ludico all’allenamento, Galaxy Watch4 include un sistema di gamification, attraverso il quale monitorare i proprio progressi fitness sfidando anche gli amici! Oltre a ciò, non manca poi una funzione di monitoraggio del sonno, che rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del sonno mentre riposi, e persino opzioni di misurazione avanzate che consentono di controllare il proprio russare, valutando profondità del sonno, ossigenazione sanguigna e stress.

Personalizzabile, resistente e con funzioni rapide che mettono a disposizione dell’utente anche opzioni di controllo per dispositivi compatibili (sostanzialmente l’intero sistema Galaxy di Samsung), Watch4 è uno smartwatch complesso e completo, dotato davvero di ogni funzione che possa valer la pena di avere al polso e, per questo, rappresenta un acquisto ideale non solo per gli sportivi, ma anche solo per chi desidera avere al polso un mucchio di informazioni utili per affrontare la vita di tutti i giorni… e relativo stress!

Ciò detto, non non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

