Galaxy XCover FieldPro, ecco il nuovo smartphone rugged di Samsung

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy XCover Field Pro, lo smartphone rugged basato sull'Exynos 9810 e dotato di una piattaforma di sicurezza che lo rende utilizzabile anche in ambienti federali.

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy XCover FieldPro, lo smartphone che appartiene alla categoria rugged. Parliamo dunque di un dispositivo particolarmente resistente e caratterizzato da un design in grado di assicurare appunto durabilità e affidabilità. A differenza dei suoi predecessori, lo smartphone è dotato di una piattaforma hardware di fascia alta.

A bordo infatti troviamo l’Exynos 9810, lo stesso su cui era basato il Galaxy S9 dello scorso anno, affiancata a 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD fino a 512 Gigabyte. Non manca il comparto fotografico composto da una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e da una frontale da 8 Megapixel. Com’è facilmente intuibile, le prestazioni fotografiche non sono la priorità per gli smartphone rugged.

Galaxy XCover FieldPro è progettato per essere efficace e resistente, indipendentemente dalle circostanze. Lo smartphone gode della certificazione IP68 contro acqua e polvere e della certificazione militare MIL-STD-810G per la resistenza a urti e cadute. XCover FieldPro include le principali funzionalità di cui i primi soccorritori hanno bisogno mentre si trovano sul campo. I pulsanti push-to-talk fisici dedicati e le richieste di emergenza sono programmabili per inviare dati sulla posizione o avvisi e possono essere attivati ​​indossando guanti o in condizioni meteorologiche avverse. Il dispositivo è inoltre abilitato alla banda 14 per comunicazioni di emergenza.

Inoltre, la piattaforma di sicurezza Samsung Knox integrata nel nuovo dispositivo è certificata per l’uso in ambienti federali in base agli standard stabiliti dalla National Information Assurance Partnership. Display da 5,1 pollici con risoluzione QDH (2560 x 1440 pixel) e batteria da 4.500 mAh completano la scheda tecnica. Il software a bordo è Android 8 Oreo, ma il colosso di Seul assicura già l’aggiornamento ad Android 10.

Per il momento, non ci sono informazioni circa la disponibilità sul mercato e il prezzo di vendita. Molto probabilmente, però, Galaxy XCover FieldPro resterà esclusiva del mercato statunitense.