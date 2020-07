Galaxy Z Flip 5G ufficiale: un po’ più potente, un po’ più costoso

Galaxy Z Flip 5G è ufficiale, è una versione migliorata di Galaxy Z Flip standard con il nuovo Snapdragon 865+ e un nuovo modem 5G.

Le novità sono sottili ma ci sono, il nuovo SoC porterà prestazioni più elevate e le nuove colorazioni differenzieranno i due prodotti pieghevoli a colpo d’occhio.

I nuovi colori a disposizione saranno il Mystic Gray e il Mystic Bronze che abbracceranno tutto il corpo posteriore del telefono. All’anteriore un display pieghevole Plastic Oled Infinity Flex da 6,7 pollici in risoluzione Full HD+. Unica variante da 256 GB di memoria non espandibile con 8 GB di memoria RAM. Connettività completa con WiFi 6, bluetooth 5, NFC, porta di collegamento Type-C e modem 5G con aggancio, tra le altre, delle reti Sub-6 GHz.

Anche la fotocamera è rimasta la medesima e sarà composta da due sensori posteriori, entrambi da 12 MP, uno standard e uno grandangolare. Anche al frontale singola fotocamera contenuta nel foro da 10 MP.

Il sensore delle impronte digitali sarà collocato nella parte laterale e il riconoscimento biometrico è garantito anche dalla fotocamera interna.

Android 10 e One UI 2.1 presenti e già installate con le funzione pensate da Samsusng per usare al meglio un display di questo tipo. Tra quelle più utili c’è la Modalità Flex che non solo replica un Multi Schermo per l’uso di più applicazioni nella stessa schermata, ma può predisporre una sorta di trackpad usando metà schermo come principale.

Ricordiamo che è presente anche un piccolo display esterno che serve a consultare qualche notifiche. Ma non chiedetegli di più. La batteria è da 3300 mAh, è dotato di ricarica veloce e anche di quella Wireless inversa.

Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile dal 7 agosto e il prezzo si aggirerà intorno ai 1500 euro. Intanto potete rinfrescarvi la memoria con la recensione del modello precedente che potete trovare qui.