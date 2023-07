Durante la presentazione Unpacked tenutasi ieri, Samsung ha annunciato svariati nuovi prodotti, ma il protagonista indiscusso è stato il Galaxy Z Flip5, tanto da essere scelto come immagine rappresentativa dell’evento. Se dopo aver visto il nuovo modello di smartphone pieghevole ne siete rimasti innamorati abbiamo una bella notizia per voi: potrà essere vostro a partire da soli 449,00€!

Grazie alla promozione lanciata proprio da Samsung, infatti, potrete ottenere fino a un massimo di 700,00€ di valutazione restituendo il vostro usato, oltre a 100,00€ di sconto immediato inserendo il codice “GALAXY4U”. Così facendo arriverete a spendere solo 449,00€ invece di 1.249,00€, pagando la versione da 512GB allo stesso prezzo di quella da 256GB.

Per ottenere lo sconto vi basterà seguire la procedura per il trade in indicata nella pagina Samsung dedicata alla promozione, che sarà valida solo fino al 10 agosto. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, così da avere la certezza di ricevere il Galaxy Z Flip5 direttamente a casa vostra il giorno dell’uscita!

Il Samsung Galaxy Z Flip5 ha ricevuto enormi cambiamenti rispetto al precedente modello: il display esterno chiamato Flex Window è ora 3,78 volte più grande, raggiungendo i 3,4 pollici. Potrete utilizzarlo non solo per mostrare widget e orologi, ma anche per gestire applicazioni come WhatsApp e Map, rispondere alle notifiche e scattare foto e video.

Inoltre, la Flex Window tornerà estremamente utile per scattare foto sfruttando la fotocamera esterna, così da ottenere immagini ad alta risoluzione e con colori vividi anche nelle ore notturne. Anche i video saranno di qualità professionale, dato che potrete registrare in 4K a 60FPS, il tutto senza nemmeno aprire lo smartphone.

Infine, il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 è il più potente mai inserito in un pieghevole Galaxy: non solo renderà la grafica dello smartphone più fluida e l’IA più rapida, ma migliorerà anche nettamente le prestazioni della batteria, arrivando fino a 57 ore di autonomia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Samsung dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

