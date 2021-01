Galaxy Z Fold 3: un Galaxy Note pieghevole, S Pen inclusa?

Attualmente Samsung è leader nella vendita di smartphone pieghevoli e con il prossimo Galaxy Z Fold 3 si potrebbe definitivamente fare il passo che i rumors riportano costantemente da mesi e mesi: la S Pen diventerà parte integrante del prodotto rendendolo esclusivo nel suo campo.

A fare le spese di questa evoluzione sarà la serie Note che, anche questo secondo varie fonti, cesserà di rinnovarsi con nuovi smartphone, lasciando la lineup Note 20 come ultima famiglia di smartphone “normali” dotata di S Pen.

Attualmente il Galaxy Z Fold 2 rappresenta il più alto punto tecnologico raggiunto quando si parla di smartphone pieghevoli. E Samsung potrebbe avere già quasi pronto il successore che porterà l’innovazione un gradino più su.

Galaxy Z Fold 3 infatti potrebbe arrivare in anticipo rispetto a quell’agosto 2020 che ha contrassegnato l’arrivo del Galaxy Z Fold 2, si parla di maggio. Il secondo pieghevole di casa Samsung è stato decisamente migliorato rispetto a quello della prima generazione. Cerniere, display, meccanismo di apertura e chiusura davvero precisi e funzionali. Le critiche che gli utenti hanno sollevato nei confronti del Galaxy Fold di prima generazione, sono state ascoltate e tramutate in realtà con l’avvento della seconda generazione.

I nuovi rumors ci parlano anche del design, partendo da una dimensione simile all’attuale Galaxy Z Fold 2. Ciò che cambierà saranno le cornici attorno al display leggermente più ottimizzate, comprese quelle per il display esterno che dovrebbe aver una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, attualmente si ferma a 60 Hz.

E poi i rumors ormai sono praticamente unanimi nel riportare che avrà la S Pen. Questo perché finalmente ci sarà la possibilità di utilizzare una copertura del display rivestita in vetro. Questo materiale, assieme ad un digitalizzatore, serve per forza di cose a far scorrere e a far funzionare con grande precisione le S Pen di Samsung.

Inoltre si ripeterà l’esperienza in collaborazione con Qualcomm, ovvero dotare il prossimo pieghevole del SoC Flagship 2021: lo Snapdragon 888.