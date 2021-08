Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 hanno una funzione unica al mondo

Oggi è stato il giorno dei nuovi prodotti Samsung: tra smartwatch e nuove cuffie ci sono stati anche i nuovi pieghevoli: Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Ciò che è passata un po’ inosservata è un’esclusiva software che al momento è disponibile solo per i due nuovi pieghevoli coreani. E’ come se l’azienda abbia fatto coincidere il rilascio di questa funzione proprio con l’arrivo dei nuovi smartphone.

Ci riferiamo a WhatsApp e alla possibilità di poter fare il trasferimento delle chat da un dispositivo iOS ad uno Android che appunto, per ora, è uno dei due smartphone pieghevoli.

Fino ad ora infatti, se consideriamo le impostazioni ufficiali native, si poteva fare il backup sul cloud di riferimento (Google Drive su Android e iCloud per iOS) ma questo non poteva comunicare e trasformarsi in un backup compatibile con l’OS concorrente.

In ogni caso, per poter eseguire questa operazione, è necessario rispettare alcuni requisiti:

Un cavo che colleghi iPhone e Galaxy Z Fold3/Z Flip3, ergo, un cavo lightning che diventa USB Type-C ;

; Sui entrambi i Galaxy si deve installare Smart Switch con l’ultimo aggiornamento, qualora non ci fosse già;

WhatsApp deve essere avviato per la prima volta, con la configurazione iniziale per intenderci.

Ovviamente la funzione che ora è esclusiva per i due smartphone pieghevoli, sarà distribuita in primis sugli altri telefoni Samsung (con l’aiuto di Smart Switch) e WhatsApp la renderà disponibile sugli altri smartphone Android con il solo requisito di avere almeno iOS 10 da una parte e Android 10 dall’altra.

Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 sono stati presentati da poche ore e potete trovare i dettagli completi qui: