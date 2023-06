L’estate è dietro l’angolo e, come da tradizione, il secondo evento Unpacked di Samsung dell’anno si sta inesorabilmente avvicinando. Durante la presentazione che il marchio sudcoreano ormai tiene da diversi anni nella seconda parte dell’anno, dovrebbero essere svelati i nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, ma non solo.

Come i rumor avevano suggerito, Samsung ha confermato sul proprio sito ufficiale l’arrivo del prossimo evento Galaxy Unpacked 2023 per il 27 luglio, in anticipo rispetto agli anni scorsi. Il post è apparso per la prima volta nella newsroom australiana del marchio, per poi essere prontamente rimosso. Molto probabilmente la pubblicazione nella giornata di ieri non era voluta.

Il prossimo grande evento di lancio dell’azienda si terrà per la prima volta in Corea del Sud, patria di Samsung, e l’azienda presenterà quasi certamente i nuovi foldable Galaxy Z Flip5 e il Galaxy Z Fold5. In precedenza, Samsung ha annunciato i suoi smartphone di punta a Barcellona, in Spagna o negli Stati Uniti, per cui quest’anno il lancio nel suo Paese d’origine rappresenta una vera novità.

Il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 dovrebbero vantare una nuova generazione di cerniera per un design pieghevole più robusto ed elegante. I due smartphone dovrebbero utilizzare il processore Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, simile ai dispositivi della serie Galaxy S23. Il Galaxy Z Flip 5 sarà dotato di un enorme display esterno, un po’ come gli ultimi prodotti Motorola, per una maggiore produttività quando il dispositivo è chiuso.

Il prossimo Galaxy Unpacked 2023 si terrà il 27 luglio al COEX, un centro congressi a Samseong-dong, Gangnam. Secondo quando scritto dagli attenti colleghi di SamMobile, TM Roh, presidente e responsabile di Samsung MX (Mobile eXperience), afferma che Samseong-dong offre una miscela accattivante di passato, presente e futuro che definisce la capitale della Corea del Sud, Seoul.

All’evento potremmo vedere anche i nuovi Samsung Galaxy Watch6 e i Galaxy Tab S9. Voi quale dispositivo state attendendo più impazientemente?