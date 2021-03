Galaxy Z inedito con S Pen entro fine anno? Non sarà ne Z Fold ne Z Flip

Samsung è attualmente leader nei dispositivi pieghevoli ma non solo, fornisce anche i pannelli alla concorrenza qualora dovessero richiederli per realizzare i loro pieghevoli.

Varie indiscrezioni affermano che entro la fine dell’anno assisteremo all’esordio di una nuova famiglia di pieghevoli. Quindi non un successore degli attuali Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip ma proprio una nuova tipologia di prodotto, sempre flessibile.

La fonte – The Verge – riporta che il display si potrà piegare in due parti e quindi prevederà la presenza di due cerniere. Per ora non conosciamo il nome della new entry ma sembra che Samsung lo voglia rilasciare entro la fine dell’anno.

Un aspetto che cambierà rispetto al Galaxy Z Fold 2 è il rapporto di forma del display da completamente esteso, che potrebbe rappresentare il 18:9. Questo renderà più facile la vita agli sviluppatori che potranno adattare le loro applicazioni a formati più comuni. In effetti su Z Fold 2 questo aspetto era da curare in quanto non tutte le App si visualizzavano a schermo intero.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo smartphone dovrebbe essere un top di gamma a tutti gli effetti. Sarà lui il candidato ideale che sostituirà la famiglia di Galaxy Note 21 che quest’anno non arriverà sul mercato? Se le informazioni saranno corrette, entro la fine dell’anno avremo a catalogo Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 2 (che potrebbe chiamarsi anche Z Flip 3 per uniformarsi al fratello più grande) e questo nuovo smartphone pieghevole di cui ancora non conosciamo il nome.

E la S Pen? Sappiamo che uno dei pieghevoli non solo la supporterà ma la includerà al proprio interno. I rumors prodotti fino ad ora hanno avanzato l’ipotesi potesse essere Z Fold 3 ma con l’avvento di questo nuovo pieghevole a doppia cerniera il candidato potrebbe essere lui, o anche lui.