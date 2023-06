Avete in mente da tempo di acquistare un nuovo smartwatch ultra performante, ma stavate aspettando il momento giusto per risparmiare? Allora non possiamo che consigliarvi di dare un’occhiata a questo spettacolare Garmin Epix, smartwatch top di gamma che trovate oggi su Amazon con uno sconto di ben 125€.

Infatti, la promozione fa precipitare il prezzo da 849,99€ ad appena 725,00€, con un risparmio netto per voi del 18%. Dato che stiamo parlando di uno degli smartwatch migliori in circolazione, vi raccomandiamo vivamente di non lasciarvi sfuggire l’occasione di acquistarlo potendo usufruire di uno sconto così importante.

Lasciatevi conquistare dallo splendido e ampio display AMOLED da 1,3″ con interfaccia touch e pulsanti laterali, per un accesso rapido alle funzioni di questo incredibile smartwatch. Potrete così visualizzare in modo chiaro le notifiche sul display, effettuare pagamenti in modalità contactless con Garmin Pay e ascoltare la vostra musica preferita, grazie alla memoria interna dedicata e alle app come Spotify e Amazon Music.

Amate praticare sport e attività fisica? Il Garmin Epix sarà il compagno di lavoro perfetto per aiutarvi a tenervi in forma. Infatti, con oltre 30 app preinstallate potete monitorare i vostri progressi e attività in ogni tipo di sport, anche quelli acquatici, grazie alla resistenza all’acqua fino a 10 ATM.

Questo smartwatch sfrutta metriche di allenamento avanzate, fornendo informazioni sulle dinamiche di corsa, i tempi di recupero e moltissimo altro. La batteria interna ricaricabile, poi, offre un’incredibile autonomia: fino a 16 giorni in modalità smartwatch e 42 ore con il GPS attivo.

E non finisce qui! Le mappe precaricate TopoActive Europe e SkiView includono tante informazioni utili, come i nomi delle piste e le valutazioni di difficoltà per più di 2.000 impianti sciistici internazionali. Inoltre, con il Wi-Fi integrato potrete aggiornare mappe e software in modo rapido e semplice.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

