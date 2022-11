Se avete sempre sognato di acquistare uno smartwatch Garmin a metà prezzo, se non addirittura oltre, vi informiamo che su Amazon è partita un’offerta lampo che avvalora ancora di più le già strepitose offerte del Black Friday, alcune delle quali potrebbero terminare a fine giornata, poiché riservate solo al 25 novembre.

Quella sul Garmin Instinct Solar è una di queste! Parliamo di un dispositivo eccellente per gli sportivi, forse unico sotto certi aspetti, ma prima di cimentarci nelle caratteristiche del prodotto, vogliamo mettervi al corrente del fatto che potrete acquistarlo a soli 149,90€, a seguito di un incredibile sconto del 63%. A differenza di molte altre offerte, su questa ci si può fare un’idea di quando terminerà. Sulla pagina del prodotto, infatti, vi è una barra di completamento con tanto di percentuale relativa alle richieste che, una volta giunte al 100%, non saranno più accettate.

Come anticipato, Garmin Instinct Solar è uno smartwatch che vanta alcune delle peculiarità molto apprezzate dagli sportivi, differenziandosi dagli altri dispositivi non tanto per quanto concerne le specifiche, che sono all’avanguardia tanto quanto alcuni dei migliori smartwatch, quanto piuttosto per la possibilità di ricaricarlo tramite la luce solare. Basterà infatti esporlo al sole per far sì che la batteria si ricarichi, il che significa che l’autonomia, potenzialmente, potrebbe essere infinita.

Questa e altre caratteristiche, come la resistenza agli urti e l’impermeabilità fino a 100 metri, fanno sì che Garmin Instinct Solar sia lo smartwatch perfetto per gli sportivi. Il sensore Pulse Ox, inoltre, ci fa ricordare che si tratta di un dispositivo in grado di misurare con precisione anche l’ossigenazione del sangue. Insomma, un prodotto che si lascerà farsi apprezzare, a maggior ragione a questo prezzo così vantaggioso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all'offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l'offerta si esaurisca del tutto.

