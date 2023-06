Da tempo state pensando di acquistare un nuovo sportwatch che vi aiuti a mantenervi in forma monitorando i vostri allenamenti? Allora non possiamo che segnalarvi questa incredibile offerta di Monclick, che solo per poche ore vi offre l’ottimo Garmin Instinct Solar con uno sconto di ben 150€. Non dovrete quindi aspettare il Prime Day 2023 per iniziare a risparmiare sui vostri acquisti fin da subito!

La promozione abbatte il prezzo da 349,90€ ad appena 199,90€, un ribasso davvero considerevole. Tuttavia, proprio perché l’offerta è così vantaggiosa non durerà ancora a lungo: infatti, avete ancora solo poche ore per approfittarne, come indica il conto alla rovescia sopra il prezzo dell’articolo. Per questo vi consigliamo vivamente di acquistarlo il prima possibile, per evitare di ritrovarlo a prezzo pieno.

Fra i punti di forza del Garmin Instinct Solar c’è senza dubbio la sua incredibile autonomia, che arriva fino a 54 ore in modalità smartwatch grazie alla ricarica solare. Questo meraviglioso smartwatch è perfetto in qualsiasi situazione e per qualsiasi attività, grazie al tracciamento GPS e alla sua resistenza termica, agli urti e all’acqua, garantiti dallo standard militare 810.

Con il Garmin Instinct Solar potrete monitorare i vostri progressi in tantissime attività sportive, come nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, allenamento con pesi e molto altro ancora. Avrete anche modo di controllare il sonno e la frequenza cardiaca, ricevendo degli avvisi in caso di anomalie. La variabilità della frequenza cardiaca viene usata anche per calcolare il livello di stress. Tutti questi parametri vi consentiranno di monitorare le energie rimaste, per sapere sempre se potete allenarvi o se, invece, avrete bisogno di riposare.

A rendere la vostra esperienza ancora più comoda e completa provvedono poi due app per smartphone. La prima è Garmin Connect, che vi permetterà di monitorare le statistiche relative a tutte le vostre attività. La seconda, Garmin Coach, vi offrirà un piano di allenamento adattivo gratuito. Inoltre, associandolo al vostro smartphone potrete visualizzare email, avvisi e messaggi direttamente sul vostro nuovo sportwatch.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Monclick dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

N.B. Ricorda di cliccare su Applica coupon 30€ prima di completare il pagamento.

