Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate molti di noi cercheranno di passare più tempo all’aperto, anche per fare attività fisica. Se siete tra quelli che amano tenere traccia di esercizi e attività sportive sicuramente apprezzerete gli smartwatch sportivi. Se volete il top dovete puntare ai prodotti Garmin, ed è per questo che vi segnaliamo il modello Instinct Solar oggi in sconto a 199,90€, il 50% in meno rispetto al prezzo di listino!

Al prezzo più basso di sempre questo sportwatch di Garmin non ha eguali. Punto forte è sicuramente l’autonomia, che raggiunge un massimo di 54 ore in modalità smartwatch, grazie anche alla ricarica solare integrata.

Perfetto in ogni situazione e per ogni attività grazie al tracciamento GPS e alla resistenza termica, a urti e all’acqua, garantiti dallo standard militare 810. Con Garmin Instinct Solar potrete tracciare tantissime attività sportive come ad esempio: nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, strength training e molto altro.

Tutto questo affiancato da due app per smartphone. La prima, Garmin Connect, per monitorare e controllare le statistiche delle proprie attività. La seconda, Garmin Explore, che serve per mappare, tracciare e sincronizzare tutte le proprie escursione, per poi volendo condividerle con altri.

Insomma, Garmin Instinct Solar è il compagno ideale per qualunque sportivo che non vuole perdersi nulla delle proprie attività. Con uno sconto del 50% non possiamo che consigliarne l’acquisto.

