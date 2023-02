Avere un ottimo smartwatch, in grado di monitorare i vostri allenamenti nel dettaglio, può fare una grande differenza per la vostra attività fisica quotidiana. Proprio per questo, decidere di puntare all’acquisto di un top di gamma come un modello prodotto da Garmin è la scelta migliore. Ebbene, proprio in tal senso, vi segnaliamo che potrete portare a casa il Garmin Instinct Solar Surf EDITION a un prezzo da capogiro: appena 269,90€ invece di 449,99€, ovvero il 40% in meno rispetto al prezzo di listino.

Stiamo parlando di uno smartwatch costruito per durare, con un batteria in grado di reggere anche per mesi, e un design che segue i rigidi standard militari MIL-STD-810 per resistenza termica, urti e impermeabilità fino a 100 M. Proprio per questo, vi consigliamo di sfruttare l’occasione quanto prima possibile, valutando anche l’utilizzo della linea di credito Cofidis per pagare il tutto in semplici e comode rate.

Come accennato anche nell’introduzione, il Garmin Instinct Solar offre una durata della batteria unica a tutti coloro che amano godersi l’esplorazione senza pensare alla ricarica. Non meno importante, acquista nuovamente energia anche mentre siete fuori casa sfruttando semplicemente la luce del sole. A disposizione avrete oltre 30 profili con app per lo sport pre-caricate, dedicate a corsa, escursionismo, nuoto, bici, canottaggio e allenamento della forza.

Inoltre, trattandosi della Surf Edition, il dispositivo in questione registra il numero di onde cavalcate, la velocità massima raggiunta e la distanza percorsa, oltre a mantenervi aggiornati sulle condizioni del mare con i dati sulle maree. Ovviamente, questo smartwatch vi permette di tenere traccia di tutti i vostri obiettivi e delle vostre prestazioni durante ogni allenamento! Grazie a Garmin Connect, potrete osservare attentamente tutti i dati raccolti nel corso dei giorni, tra cui anche l’ossigenazione del sangue e la qualità del sonno.

Oltre all’ottimo aspetto per sport e attività fisica, potrete facilmente associarlo a uno smartphone compatibile per ricevere e gestire rapidamente e-mail, messaggi di testo e notifiche direttamente sull’orologio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo in questione.

