State cercando lo smartwatch perfetto da portare sempre con voi durante l’attività fisica e le escursioni? Allora non possiamo che consigliarvi di dare un’occhiata a questa ottima offerta di Euronics, che oggi vi offre lo splendido Garmin Smart Watch Fenix 7 con un incredibile sconto di ben 200€.

La promozione abbatte il prezzo da 799,90€ a 599,90€, con un risparmio del 25%. Si tratta di un’occasione unica per poter portare a casa uno sportwatch di ottima qualità a un prezzo davvero molto basso, per cui vi consigliamo vivamente di acquistarlo prima che la promozione o le scorte si esauriscano.

Il Fenix 7 è uno sportwatch resistente a temperature estreme, urti e immersione in acqua che utilizza profili precaricati per diversi sport, in modo da monitorare facilmente i vostri progressi e statistiche in ognuno di essi. Potrete inoltre sfruttare i dati sulla vostra resistenza in tempo reale per gestire al meglio lo sforzo durante gli allenamenti.

Potrete anche monitorare diversi parametri, come il sonno, la frequenza cardiaca, la respirazione e l’idratazione. Se poi amate ascoltare musica mentre fate attività fisica, su questo incredibile sportwatch potrete anche scaricare le canzoni e le playlist che preferite direttamente dai vostri account Spotify, Deezer o Amazon Music.

Non dovrete nemmeno più preoccuparvi di perdervi durante le escursioni, potendo scaricare le mappe TopoActive di tutto il mondo direttamente sul vostro nuovo Fenix 7. E con la connettività Wi-Fi integrata sarà semplicissimo anche caricare e aggiornare mappe e software. Associandolo a un dispositivo compatibile riceverete anche notifiche di e-mail, messaggi di testo e avvisi direttamente sull’ampio display da 1,3”.

E per rendere gli acquisti ancora più rapidi, potete utilizzare la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay. Infine, godrete di una batteria interna ricaricabile al litio che offre una durata eccezionale: fino a 18 giorni in modalità smartwatch, 57 ore in modalità GPS con musica e addirittura fino a 57 giorni in modalità di risparmio energetico.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Euronics dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

