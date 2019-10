Garmin Swim 2 annunciato, lo smartwatch per il nuoto a 249 euro

Garmin Swim 2 è lo smartwatch adatto per il nuoto con GPS e impermeabilità fino a 5 ATM. Disponibile all'acquisto a 249,99 euro.

Garmin ha annunciato il nuovo Swim 2, lo smartwatch pensato per i nuotatori. Il dispositivo è impermeabile fino a 5 ATM e può essere utilizzato in piscina o in acque libere. Lo smartwatch monitora la frequenza cardiaca sott’acqua, la distanza, il passo, il numero di bracciate, il tipo di stile e l’ampiezza delle bracciate. Insomma, è perfetto per chi ama il nuoto e vuole monitorare la propria attività sportiva.

Tutti i dati sono registrati e consultabili nell’app Garmin Connect installata sullo smartphone. Grazie alla presenza del GPS, l’utente può allenarsi anche in acque diverse da quelle di una piscina avendo comunque a disposizione le stesse informazioni sulla sessione svolta. Una nuova funzione poi tiene traccia automaticamente delle pause e delle ripetute di nuoto, senza la necessità di dover premere alcun pulsante.

Il display da 26,3 mm di diametro non è touchscreen. La navigazione avviene tramite i cinque pulsanti laterali. La cassa è da 42 mm e il cinturino è realizzato in silicone. Non mancano tutte le funzioni proprie di uno smartwatch: contapassi, monitoraggio del sonno, ricezione notifiche, timer, sveglia, e molto altro. Per quanto riguarda l’autonomia, Garmin Swim 2 offre fino a 7 giorni di autonomia in modalità smartwatch, fino a 13 ore in modalità GPS e frequenza cardiaca ottica (OHR) e fino a 72 ore in modalità piscina e OHR.

Garmin Swim 2 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore nelle colorazioni Bianco e Ardesia al prezzo di 249,99 euro.