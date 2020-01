Garmin tactix Delta, nuovo smartwatch per le avventure estreme

Garmin ha annunciato il nuovo tactix Delta, smartwatch pensato per chi ama le missioni notturne, tecnico tattiche e di paracadutismo. L’ultimo arrivato presenta delle novità sia dal punto di vista hardware che software. Il dispositivo è progettato per soddisfare lo standard militare MIL-STD-810 ed è dotato di un display da 1,4 pollici per garantire una maggiore visibilità dei contenuti in ogni situazione. Lo smartwatch presenta, inoltre, una lente in vetro zaffiro bombata incastonata in una lunetta rivestita in carbonio.

Tactix Delta è compatibile con la visione notturna. Grazie a uno schermo ottimizzato per essere consultato anche con i visori notturni, è possibile passare facilmente dalla modalità diurna a quella notturna. Sono tante le funzioni particolari che offre questo smartwatch. Per gli amanti del paracadutismo, c’è la modalità Jumpmaster che rileva automaticamente il punto da cui l’utente ha saltato e individua il punto d’impatto desiderato attraverso il barometro e la bussola elettronica.

Particolare attenzione anche ai sistemi di navigazione e di posizionamento. La modalità Dual-Position permette la visualizzazione contemporanea di due sistemi di coordinate su un’unica schermata dati sincronizzando la posizione dell’utente con gli altri componenti del team. La modalità Stealth, invece, consente di seguire un’attività disabilitando in automatico qualsiasi condivisione di segnale esterno. Oppure, tramite la pressione di un pulsante, l’utente può immediatamente eliminare tutti i dati, compresi i percorsi e i waypoint.

All’interno dello smartwatch, sono già precaricate le mappe TopoActive Europe insieme alle mappe di oltre 2.000 comprensori sciistici e di oltre 41.000 campi da golf in tutto il mondo. Non manca la compatibilità con i più grandi sistemi satellitari di navigazione internazionali come GPS, GLONASS e Galileo. Grande attenzione al monitoraggio delle attività sportive e della salute: stime di VO2 max, esercizi animati da seguire visualizzabili sullo schermo, profili di attività precaricati, monitoraggio del battito cardiaco, misurazione del livello di ossigeno nel sangue e molto altro.

Presenti anche tutte le funzioni classiche di uno smartwatch come pagamenti in mobilità grazie all’NFC sfruttabile con Garmin Pay, ricezione delle notifiche ricevute sullo smartphone e memoria interna per immagazzinare fino a 2.000 brani musicali oltre alla compatibilità con servizi come Spotify, Deezer e Amazon Music. Per quanto riguarda la batteria, Garmin assicura un’autonomia fino a 21 giorni in modalità smartwatch, fino a 15 ore in modalità GPS e fino a 80 giorni in modalità orologio con risparmio energetico attivo.

Il nuovo Garmin tactix Delta è disponibile sul sito ufficiale del produttore a un prezzo di 899,99 euro.