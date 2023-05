State cercando uno smartwatch top di gamma, praticamente indistruttibile e dunque perfetto per sostenervi durante qualsiasi tipologia di allenamento, in casa e anche all’aperto? In tal caso il Garmin Venu 2 è la proposta ideale per voi, soprattutto in questi giorni dato che è in sconto addirittura del 28%. Per poco, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 289,90€ invece di 399,99€!

Una promozione che davvero non dovreste farvi scappare, tenendo presente che Garmin è tra i leader mondiali del settore. Il brand, infatti, ha introdotto la navigazione GPS e la tecnologia wearable nel mondo dell’automotive, nautico, dell’aviazione e delle attività outdoor e sportive.

Il modello in questione vi permette di avere un quadro ininterrotto della vostra salute e degli obiettivi giornalieri raggiunti, grazie alla durata della batteria fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 8 ore in modalità GPS. In questo modo, potrete allenarvi e avere tutte le informazioni di cui necessitate a portata di polso, nel corso della giornata.

Davvero incredibile per uno smartwatch che è provvisto di un display AMOLED da 1,3″ ultra-luminoso, con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3. Non meno importante, è provvisto di ottimi sensori cardio ed SpO2 che vi permettono di accedere al set completo di funzioni Garmin per il fitness: activity tracking, body battery, respirazione, monitoraggio del sonno e altro ancora!

Da menzionare le oltre 25 app precaricate per andare incontro a tutte le vostre necessità e supportarvi durante qualsiasi tipologia di sport all’aperto e indoor, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, fitness e altro ancora. Inoltre, potrete usufruire di piani di allenamento running Garmin Coach gratuiti e workout predefiniti di yoga, pilates e cardio con animazioni degli esercizi sul display.

Oltre alle modalità pensate appositamente per gli sportivi, potrete utilizzare il dispositivo per visualizzare le notifiche sul display, pagare in modalità contactless con Garmin Pay e ascoltare la vostra musica preferita senza portare con te lo smartphone grazie alla memoria interna dedicata ad app come Spotify, Deezer e Amazon Music.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

