GearBest: partono le incredibili offerte dei Singles Days

Vi segnaliamo che su GearBest sono partite le promozioni "Sigles Days", con sconti straordinari su tantittime tipologie di merci tra cui smartphone, smartwatch, auricolari e persino monopattini!

Mentre in Europa e in America siamo in attesa del tanto agognato Black Friday, in Cina è il “Single Day” il giorno più atteso dell’anno per quanto riguarda sconti e promozioni. Benché al di fuori del paese non sia così noto, alcuni rivenditori, specie quelli legati ai principali brand cinesi come Xiaomi, si stanno organizzando per dare degna copertura anche a questo giorno di offerte che, per altro, arriverà proprio tra poco, ovvero l’11 novembre. Tra i vari il più agguerrito è certamente GearBest, che in occasione dei Singles Days sta già offrendo ai suoi acquirenti tantissimi sconti su tutte le categorie merceologiche, su prodotti cinesi e non.

I prodotti in offerte sono davvero tanti e, come sempre, ci prodigheremo noi di Tom’s ad aiutarvi ad acquistare solo il meglio del meglio, selezionando per voi quelli che sono gli imperdibili di questa ricchissima tornata di sconti. Per altro vi segnaliamo che ogni giorno sino all’arrivo dei Singles Days, GearBest offre ai suoi clienti registrati la possibilità di vincere un coupon del valore di 11 dollari, valido per la spesa su qualunque prodotto presente sul portale. Il coupon non richiede alcun acquisto, ma solo il login sul portale GearBest tutti i giorni. Un’ottima occasione, insomma, per ricevere un buono gratuito che potrà poi essere speso in quel che più vi piace. Per altro, visto che il numero 11 è il numero che contraddistingue la promozione, GearBest ha ben pensato di mettere a disposizione anche una fitta serie di prodotti in vendita al prezzo bloccato di soli 11,11 dollari! E badate, perché non parliamo di semplici gadget, ma anche di oggetti utili nella vita di tutti giorni, nonché di piccoli alleati tecnologici a prezzi estremamente vantaggiosi!

Ciò detto, diamo un’occhiata a quelle che sono le promozioni più intriganti del giorno in attesa dei Single Days, con l’invito a consultare tutti i giorni questa pagina così da restare aggiornati sui nuovi prodotti ed eventuali variazioni. In coda all’articolo, invece, troverete il regolamento completo per partecipare all’estrazione quotidiana di buoni sconto dal valore di 11 dollari. Buono shopping e buona fortuna!

La nostra selezione di offerte

Le offerte per categoria

Regole del concorso per l’estrazione del buono da 11$

Tempo dell’attività:4 – 13 Novembre @ 01:00 incluso.

Gli utenti partecipanti devono accedere a un account verificato.

I partecipanti possono accedere SOLO UNA VOLTA ogni giorno.

Ogni utente otterrà un buono sconto di $3 di coupon quando Sign In per 3 giorni totalmente o un coupon OFF di $6 quando Sign In per 5 giorni totali durante la festa o un coupon OFF di $11 quando Sign In per 8 giorni totali durante la festa.

I coupon ottenuti sono accessibili tramite “Il mio coupon” che sono validi solo dal 4 al 12 Novembre e non validi per i prodotti speciali.

Gearbest si riserva il diritto di annullare il/i coupon e/o gli ordini relativi senza compensazione qualora un partecipante viola i T&C.

Ogni cliente è autorizzato a creare un solo account registrato per impostazione predefinita per la sicurezza. I clienti che tentano di creare più account, ci riserviamo il diritto di sospendere gli account senza ulteriore avviso.

Gearbest si riserva il diritto di modificare le regole dell’attività.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!