Presentato durante la WWDC di Apple, il nuovo Vision Pro da 3.500 dollari non è esattamente l’oggetto su cui si penserebbe di poter spendere ancora di più.

Tuttavia, per coloro che vogliono davvero darsi delle arie, c’è un’edizione personalizzata assurda che vi permetterà di farlo: la “CVR Edition”

Il Vision Pro da 39.900 dollari è realizzato dalla nota azienda Caviar, specializzata in prodotti ridicolmente esagerati come gli iPhone tempestati di diamanti o con frammenti di Luna.

Il lussuoso modello modificato di Caviar presenta oltre 1,5kg di oro a 18 carati, abbinato alla pelle nera Connolly, “fornita alla Corte Reale Britannica e a Rolls-Royce“. Nonostante le preoccupazioni sul peso del visore di Apple, con l’azienda che sembra preparare una fascia aggiuntiva per alleggerire il carico, aggiungere ulteriori 1,5 kg di oro al viso potrebbe non giovare al collo. Tuttavia, almeno tutti sapranno che potete permettervi di bruciare denaro come se non ci fosse un domani, giusto?

Limitato a soli 24 esemplari, il Vision Pro di Caviar frutterà alla compagnia quasi un milione di dollari (957.600 dollari per essere precisi), a condizione che ci siano abbastanza persone disposte ad acquistarli. Con quella somma potreste quasi ottenere 274 Vision Pro, ciò fa sembrare il visore di Apple quasi accessibile…

La rielaborazione di Caviar elimina un aspetto controverso del Vision Pro: EyeSight, la funzione che mostra gli occhi dell’utente durante l’uso del visore. La versione di Caviar da la possibilità di coprire il pannello frontale in vetro con un lucidissimo coperchio d’oro a 18 carati, bloccando i vostri occhi e consentendovi di “preservare la vostra privacy”. Il pannello d’oro può essere sollevato per mostrare comunque gli occhi dell’utente. Caviar paragona il meccanismo agli “occhiali flip-up di Tom Ford”.

Purtroppo, chiunque desideri acquistare uno dei visori Vision Pro di Caviar dovrà attendere fino all’autunno del 2024.