Negli ultimi anni abbiamo assistito all’aumento esponenziale dell’utilizzo di smartphone e tablet rispetto a quello dei computer e del telefono fisso, accompagnato dalla crescente proposta degli operatori di contratti che prevedono un traffico dati sempre maggiore, che in pochi anni è passato da 20 a 200 Giga al mese. Per molti un’enormità ed effettivamente con un utilizzo normale dello smartphone si tratta di un monte dati difficile da esaurire mensilmente.

Tuttavia possono esserci diverse eccezioni. Sono sempre di più infatti gli utenti che hanno appunto rinunciato al telefono fisso e, di conseguenza, anche alla connessione, ADSL o fibra che sia e che utilizzano lo smartphone, il tablet o al massimo il portatile come strumento principale di lavoro e di intrattenimento, al posto del computer desktop. Bisogna inoltre considerare tutte quelle persone che si trovano spesso in viaggio o sono fuori casa per altri motivi (ad esempio gli studenti universitari fuori sede), che non possono o non vogliono intestarsi contratti residenziali ma al contempo vorrebbero accedere senza limitazioni a tutti i servizi offerti dalla rete.

Tutte queste nuove tipologie di utenti, a cui si sono aggiunti negli ultimi due anni di pandemia i tanti che si sono trovati a dover lavorare a casa e che magari in precedenza non possedevano un contratto internet domestico, a fare ricorso alla funzione hot spot dello smartphone per poter accedere alla rete. Se anche voi siete tra quelli che condividono tali necessità sapete già che anche le tariffe telefoniche più ricche di giga possono non essere sufficienti, soprattutto se ci si connette a internet in più persone o si usufruisce anche di servizi video e audio in streaming.

Per questo abbiamo deciso di approntare per voi una guida, che sarà regolarmente aggiornata, in cui abbiamo raccolto le principali proposte di SIM con Giga illimitati degli operatori italiani.

Le migliori offerte per SIM con giga illimitati

TIM Advance 5G Unlimited

Al momento TIM ha una sola tariffa con dati illimitati su rete mobile: TIM Advance 5G Unlimited che, come dice il nome, si basa su rete 5G di ultima generazione. La tariffa prevede chiamate, SMS e giga illimitati con velocità fino a 2 Gbps sul suolo italiano, mentre nei Paesi UE nel mese di riferimento i GB disponibili sono 22, superati i quali si avrà un costo di 0,357 cent/MB iva inclusa. Sono previsti anche 250 minuti, 250 SMS e 3GB Roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada e 250 minuti itz validi dall’Italia verso Europa, USA e Canada. I 250 minuti di traffico roaming sono suddivisi in 125 minuti per chiamare e 125 minuti per ricevere. Nella tariffa sono anche inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra, TIMMUSIC con streaming illimitato su 40 milioni di brani e TIMGAMES incluso per 3 mesi. L’attivazione è gratuita.

Vodafone Infinito

Vodafone propone due tariffe, di cui Vodafone Infinito è la versione base. L’offerta prevede chiamate, SMS e giga illimitati su rete 4G+ fino a 10Mbps. Infinito può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito. Per maggiori informazioni sulla quantità di giga utilizzabili nell’Unione Europea è necessario leggere le condizioni contrattuali. Per quanto riguarda i Paesi extra UE e resto del mondo infine l’offerta include 1 Giga e 200 minuti per il roaming in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Tailandia, Turchia, USA. Terminati i minuti ed i dati inclusi sarà applicata la tariffa a consumo del Paese. L’offerta include 1000 minuti vs i seguenti paesi extra EU: Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Singapore, Tailandia e USA.

Vodafone Infinito Black Edition

Infinito Black Edition è la variante top gamma della proposta Vodafone con traffico dati illimitato. Rispetto alla versione base, Infinito Black Edition assicura velocità massima su rete 5G, fino a 1 Gbps e una maggior quantità maggiore di traffico dati e chiamate dai Paesi Extra UE, pari rispettivamente a 5 Giga e 500 minuti, mentre i minuti disponibili per le chiamate in roaming all’interno della UE restano 1000. Entrambe le tariffe inoltre offrono accesso privilegiato al numero verde di assistenza 190 e assistenza dedicata 7/7 con chat 24/7. L’attivazione ha un costo di 6,99 euro con spedizione gratuita per i clienti con SmartPay.

Windtre Di Più Unlimited 5G Easy Pay

Unica proposta tariffaria anche per Windtre con Di Più Unlimited 5G Easy Pay, anche questa una tariffa che prevede l’appoggio su rete 5G. I giga ovviamente sono illimitati, così come le chiamate su suolo nazionale, mentre gli SMS sono 200. Nei Paesi UE invece i GB sono limitati (bisogna controllare le condizioni generali di contratto), mentre chiamate e SMS restano immutati. Infine nelle nazioni extra UE anche le chiamate sono limitate con 200 minuti mensili disponibili. Per quanto riguarda i servizi è previsto il blocco automatico dei servizi in sovrapprezzo e, soprattutto, Call Center senza attese, che prevede assistenza dedicata al 159 con priorità di risposta, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La SIM ha un costo di attivazione di 10 euro, mentre la spedizione è gratuita.

Come scegliere la tariffa giga illimitati migliore per voi

L’offerta di tariffe di questo tipo non è ancora particolarmente diffusa e le proposte non sono tantissime. Anche così però è comunque importante comprendere bene quali siano le proprie esigenze e, soprattutto quali sono le proposte in grado di coniugare al meglio i costi con la soddisfazione dei bisogni. Ovviamente infatti la tariffa perfetta non esiste e sarà necessario bilanciare le proprie esigenze con le caratteristiche delle offerte esistenti, valutando ad esempio, oltre al prezzo, la velocità di connessione, fondamentale ad esempio per chi gioca online, meno per chi si limita a navigare, la copertura della rete in Italia o all’estero se si viaggi spesso in altri Paesi europei per lavoro e, infine, gli eventuali servizi inclusi, che possono essere utili o meno, e potrebbero far aumentare i costi.

Velocità di connessione

Sentiamo spessissimo parlare di velocità di connessione, senza peraltro sapere davvero cosa si intende e, soprattutto, qual è la velocità minima adatta per ogni tipo di utilizzo. Le connessioni domestiche, sia ADSL che fibra, normalmente offrono velocità sufficienti a sostenere qualsiasi tipo di servizio in streaming, compresa la visione di film in streaming ad alta risoluzione, ma su rete 4G non sempre è così e, in parte, nemmeno per la rete 5G.

Prendiamo ad esempio Netflix, uno dei servizi di video streaming più famosi: per guardare un film con risoluzione Full HD occorrono almeno 5 Mbps (megabit per secondo), che però salgono già a 25 Mbps nel caso di contenuti 4K. Gli stessi valori sono necessari rispettivamente per navigare in Internet visitando siti e utilizzando servizi email e giocando invece a titoli multiplayer online. E questo soltanto per una singola connessione. Se dunque le esigenze di connessione riguardano più dispositivi contemporaneamente la richiesta di velocità sale.

Sintetizzando potremmo dire che per una o al massimo due persone una velocità che arrivi attorno ai 30 Mbps è più che sufficiente per un uso leggero, mentre bisogna salire attorno almeno ai 50/100 Mbps nel caso in cui si vedano parecchi film o serie TV o si giochi online. Se poi i dispositivi da servire sono di più bisognerà salire ulteriormente, almeno tra i 150 e i 200 Mbps. Attenti inoltre al fatto che, spesso, gli operatori parlano di velocità “fino a”: questo vuol dire che la velocità indicata è quella massima teorica nelle migliori condizioni possibili e che nella realtà quindi potrà essere effettivamente più bassa. Leggete quindi sempre bene le condizioni contrattuali, perché non sono molti gli operatori che garantiscono una velocità minima.

Copertura della rete

A prescindere dall’utilizzo che ne vogliate fare, poter accedere in maniera stabile ed affidabile a Internet è fondamentale per poter contare su un buon servizio. Ecco dunque che verificare la copertura della rete che si è scelta diventa cruciale per essere sicuri di non restare isolati proprio nel momento in cui avremmo più bisogno di connetterci. Farlo fortunatamente è abbastanza semplice. Anzitutto i principali operatori italiani offrono sempre, sul proprio sito, una mappa aggiornata della propria copertura sul territorio nazionale.

Basterà dunque aprire la mappa virtuale e cliccare sulla zona di interesse per scoprire se il servizio erogato da un determinato operatore fa o meno al caso nostro. In alternativa è possibile affidarsi a uno dei tanti servizi gratuiti disponibili online per ottenere lo stesso tipo di servizio. Trovare una mappa della copertura di rete mobile è abbastanza facile effettuando una semplice ricerca online.

Prestazioni all’estero

Da alcuni anni la Commissione europea ha approvato una serie di leggi che regolamentano la possibilità di accedere a Internet nei Paesi membri dell’Unione europea, attraverso il cosiddetto servizio di “roaming”, che consente dunque adesso a un utente che si trovi al di fuori della propria nazione di non dover pagare alcuna tariffa aggiuntiva per poter navigare da smartphone, ma si manterranno i costi e le condizioni stabilite dalla tariffa sottoscritta nel proprio Paese di origine.

Attenzione però, perché non è tutto così semplice. Al fine di garantire che tutti i clienti abbiano accesso web in roaming alle tariffe nazionali, Gli operatori possono applicare la cosiddetta “politica di utilizzo corretto“, applicando cioè meccanismi di controllo “equi, ragionevoli e proporzionati” per evitare abusi. Questo ovviamente non riguarda la durata delle chiamate o l’invio di messaggi ma unicamente la quantità di dati utilizzata. Anche avendo una tariffa con traffico dati illimitato dunque, all’estero avremo alcune limitazioni.

L’operatore dovrà però garantire una cospicua quantità di traffico dati, secondo la seguente formula: 2* prezzo del pacchetto (senza iva) / il massimale previsto per i prezzi all’ingrosso (quest’anno pari a 2,50 euro). Per esempio: se nel proprio Paese si dispone di un pacchetto di servizi mobili che comprende chiamate e Giga illimitati per 30 euro, quando si viaggia in UE si potrà usufruire di circa 24 GB di dati. ( 2*(30 euro/2,5)=24).

Secondo quanto riportato dal sito dell’AGCOM comunque “l’operatore è tenuto a comunicare preventivamente il limite così calcolato e ad avvisare in caso di superamento. Per ogni GB in più utilizzato, l’operatore applicherà un sovrapprezzo pari al massimale previsto per i prezzi all’ingrosso in tutta l’UE (ovvero al prezzo massimo che l’operatore nazionale deve pagare a quello estero per l’uso dei servizi di roaming dati)”. Per questo dunque sarà sempre bene informarsi col servizio clienti dell’operatore scelto e leggere attentamente il contratto.

