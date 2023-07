Nel mondo degli indossabili, smartwatch, auricolari e occhiali AR hanno finora dominato il mercato. Tuttavia, un nuovo attore potrebbe entrare in scena con un dispositivo inaspettato: uno smart ring. Pur essendo ancora relativamente di nicchia, gli anelli smart hanno il potenziale per diventare la prossima grande tendenza della tecnologia indossabile.

Un’azienda che sembra essere interessata a questo mercato emergente è Samsung, con voci che suggeriscono che lo sviluppo del suo primo anello intelligente, il Galaxy Ring, sia già in corso.

Immagine a puro scopo illustrativo

Le voci provengono dalla Corea del Sud, mercato di origine di Samsung, e sono state riportate dalla pubblicazione tecnologica coreana The Elec. Secondo la news, Samsung si sarebbe già assicurata un fornitore per i circuiti stampati (PCB) che saranno utilizzati nel Galaxy Ring. Il fornitore scelto non è altro che l’azienda giapponese Meiko, che già produce circuiti stampati HDI per la gamma di dispositivi Galaxy S23 di Samsung. Questa partnership indica che Samsung si impegna a garantire la qualità e l’affidabilità del suo anello intelligente.

Anche se è importante prendere queste voci con le pinze, ci sono sempre più prove a sostegno dell’esistenza e dell’imminente rilascio del Galaxy Ring. Samsung ha depositato un marchio per questo nome all’inizio di quest’anno e, curiosamente, non è la prima volta che utilizza il nome “Galaxy Ring”, anche se la versione precedente non era uno smart ring. Inoltre, un utente Reddit ha recentemente scoperto che Samsung ha aggiunto il supporto per gli smart ring nell’ultima beta di Samsung Health, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Sebbene queste voci siano entusiasmanti, è importante ricordare che i piani possono cambiare rapidamente nel settore tecnologico. Samsung potrebbe decidere di abbandonare del tutto il progetto. Tuttavia, data la crescente popolarità della tecnologia indossabile e il potenziale degli anelli intelligenti di fornire informazioni pratiche sulla salute e sul fitness, la prospettiva che Samsung entri in questo mercato è intrigante.

Come consumatori, dovremmo tenere d’occhio questi sviluppi. Se Samsung dovesse lanciare il Galaxy Ring, potrebbe aprire la strada ad altri importanti player per entrare nel mercato degli anelli intelligenti, portando potenzialmente questa categoria di prodotti di nicchia nel mainstream. Indipendentemente dal fatto che l’ingresso di Samsung nel mercato degli anelli intelligenti diventi o meno realtà, la semplice possibilità dimostra l’impegno dell’azienda nell’innovazione e nell’esplorazione di nuovi form factor per i dispositivi indossabili.