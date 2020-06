Gli iPhone 12 saranno 4, ecco dimensioni a confronto

Con i rumors sempre più insistenti e l’avvicinarsi della data di presentazione (salvo ritardi relativi alla produzione), il margine di errore si sta sempre più affievolendo e sta convergendo su una famiglia di 4 iPhone 12, di diverse dimensioni tra loro.

Un leaker sempre molto informato riguardo le vicende in quel di Cupertino, è entrato in possesso dei mockup dei prossimi iPhone 12. Jin Store, infatti, ha mostrato del materiale che va a confermarci che quest’anno il design di iPad Pro ha influenzato massicciamente il nuovo design degli iPhone 12 2020 ed Apple ne produrrà 4 diversi dispositivi così configurati:

iPhone 12 con un display da 5,4 pollici e da 6,1 pollici;

iPhone 12 Pro con un display da 6,1 pollici e da 6,7 pollici.

Queste informazioni, derivanti dalle misure 1:1 applicate ai mockup, servono ai produttori terzi di custodie, vetri di protezione ed altri accessori per essere pronti a produrre con anticipo scorte sufficienti al day one.

Per quanto riguarda il notch, questo pare non aver subito variazioni dimensionali rispetto ad iPhone 11. In verità in rete ci sono informazioni variabili, circostanziati ad una tacca meno ingombrante. Ma nei mockup, essendo un dettaglio trascurabile ai fini delle misure di una custodia, per un produttore terzo non è necessario saperlo.

Infine, sempre lo stesso leaker, pubblica dei disegni CAD che raffigurano la parte posteriore di iPhone 12. Si apprezza una fotocamera formata da 3 sensori ma ancora non possiamo sapere se questi saranno installati solo su iPhone 12 mentre i modelli Pro ne avranno 4. Che il quarto sensore sia lo scanner LiDAR già presente in iPad Pro? Effettivamente in uno smartphone potrebbe essere meno utile ma presto avremo altri dettagli.