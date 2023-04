Se siete alla ricerca di uno smartphone più economico di uno nuovo ma che funzioni ancora bene, potreste prendere in considerazione l’acquisto di uno smartphone ricondizionato. Gli smartphone ricondizionati sono dispositivi che sono stati restituiti al produttore o al venditore per vari motivi, come difetti, danni o insoddisfazione del cliente. Vengono quindi riparati, puliti, testati e rivenduti a un prezzo inferiore rispetto a quelli nuovi.

Gli smartphone ricondizionati non fanno solo bene al portafoglio, ma anche all’ambiente. Riducono i rifiuti elettronici e risparmiano energia e risorse che altrimenti verrebbero utilizzate per produrre nuovi dispositivi. Secondo una ricerca di Counterpoint Research, nel 2022 le spedizioni di smartphone ricondizionati sono cresciute del 5% a livello globale, mentre quelle di smartphone nuovi sono diminuite dell’11,3%.

Uno dei marchi più popolari nel mercato degli smartphone ricondizionati è Apple. Il gigante tecnologico ha conquistato circa la metà della quota di mercato globale nel 2022, seguito da Samsung con il 26%. Gli iPhone ricondizionati di Apple sono noti per la loro alta qualità e affidabilità, in quanto vengono forniti con una nuova batteria, una nuova scocca, nuove parti (se necessario), una garanzia di un anno e nuovi accessori. Inoltre, vengono sottoposti a un rigoroso processo di pulizia e test prima di essere spediti ai clienti.

Lo store online di Apple per i dispositivi ricondizionati offre un’ampia gamma di modelli e opzioni di archiviazione, dall’iPhone 12 Pro Max all’iPhone 13 Pro. È possibile risparmiare centinaia di euro acquistando un iPhone ricondizionato da Apple, rispetto all’acquisto di uno nuovo. Tuttavia, è necessario muoversi in fretta poiché l’inventario cambia frequentemente e la domanda è elevata.

Anche Samsung ha un negozio online per i dispositivi ricondizionati, dove è possibile trovare sconti su alcuni dei suoi smartphone Galaxy di punta. Come Apple, anche Samsung assicura che i suoi dispositivi ricondizionati sono in ottime condizioni e vengono forniti con garanzia e accessori.

Che si scelga un telefono Apple o Samsung, acquistare un dispositivo ricondizionato può essere una scelta intelligente ed ecologica. È possibile ottenere uno smartphone ad alte prestazioni a una frazione del costo di uno nuovo, contribuendo al contempo a ridurre i rifiuti elettronici e a preservare le risorse.

Ovviamente non esistono solamente i negozi ufficiali dei produttori per acquistare dei prodotti ricondizionati a prezzi competitivi.