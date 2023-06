In Italia, la domanda di fibra ottica è in crescita, soprattutto per la modalità FTTH che garantisce prestazioni migliori e più stabili. Secondo uno studio di Oliver Wyman presentato a Telco per l’Italia, il 50% dei consumatori italiani dichiara di essere interessato a passare all’FTTH da qui ai prossimi 12 mesi, contro una media europea del 43%. Inoltre, il 59% si dice disposto a pagare di più per avere una connessione più veloce e affidabile, mentre la percentuale europea è del 65%.

La fibra ottica è la tecnologia che permette di trasmettere dati a velocità elevatissime, superando i limiti delle tradizionali reti in rame o coassiali. Si distingue in base al tipo di collegamento tra la centrale e l’abitazione dell’utente: si parla di FTTH (Fiber to the home) quando la fibra arriva direttamente dentro casa, e di FTTC (Fiber to the cabinet) quando la fibra arriva fino all’armadio stradale e poi prosegue con il rame o il coassiale.

Tuttavia, non tutti gli italiani che vorrebbero la fibra ottica possono averla. Lo studio rivela infatti che il 24% del campione dichiara che la tecnologia FTTH non è disponibile per la propria abitazione. Questo significa che c’è una discrepanza tra la domanda e l’offerta di fibra ottica nel Paese, dovuta a vari fattori, tra cui la complessità degli interventi infrastrutturali, le difficoltà burocratiche, la frammentazione del mercato e la concorrenza tra gli operatori.

Per colmare questo gap, sono necessari maggiori investimenti da parte degli operatori e delle istituzioni, ma anche una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sui benefici della fibra ottica. La fibra ottica non è solo un servizio “premium”, ma una leva strategica per lo sviluppo economico e sociale del Paese, che può favorire l’innovazione, la digitalizzazione, l’inclusione e la sostenibilità ambientale.

Solo attraverso un’azione congiunta di tutti gli attori coinvolti sarà possibile affrontare efficacemente questa disparità e garantire a tutti i cittadini italiani l’accesso alla fibra ottica, che è diventata ormai un elemento essenziale per il progresso della società moderna.

La consumer survey è stata condotta da Oliver Wyman in 9 Paesi nel mondo di cui 5 in Europa, ed è stata quest’anno elaborata anche per l’Italia. Il sondaggio è composto da 62 domande a un campione rappresentativo dei consumatori pari a circa 20.000 utenti.