Se siete curiosi di provare i nuovi sfondi ufficiali di iOS 17, la nuova versione del sistema operativo per iPhone, potete già scaricarli a poche ore di distanza dalla presentazione.

iOS 17 introduce diverse novità, tra cui nuove funzionalità di sicurezza, un’app Diario integrata, una nuova modalità “comodino”, schede dei contatti ridisegnate, miglioramenti nell’autocorrezione e nella trascrizione vocale e molto altro. Ma se volete solo dare un tocco di freschezza al vostro dispositivo attuale senza aspettare l’uscita dell’aggiornamento, potete scegliere tra i nuovi sfondi disponibili.

Gli sfondi ufficiali di iOS 17 sono disponibili in due versioni: una chiara e una scura, per adattarsi alla modalità che preferite usare sul vostro iPhone. Potete scaricarli in alta risoluzione dal sito Wallpapers Central, che li ha resi disponibili gratuitamente per tutti gli utenti. Basta cliccare sul link qui sotto e scegliere lo sfondo che vi piace di più.

Per impostare uno sfondo sul vostro iPhone, dovete seguire questi passaggi:

Aprite l’app Impostazioni e toccate Sfondo

Toccate Aggiungi un nuovo sfondo

Toccate Foto e selezionate lo sfondo che avete scaricato

Toccate Aggiungi e scegliete se impostarlo come sfondo della schermata di blocco, della schermata Home o di entrambe

Se volete, potete personalizzare lo sfondo con filtri, widget e stili fotografici, toccando il pulsante Personalizza

Toccate Fine per confermare

Se avete iOS 16 o versioni successive, potete anche alternare più foto come sfondo della schermata di blocco, impostando una frequenza e scegliendo una serie di foto casuali. Per farlo, dovete seguire questi passaggi:

Aprite l’app Impostazioni e toccate Sfondo

Toccate Aggiungi un nuovo sfondo

Toccate Foto casuali e selezionate una frequenza

Scegliete una serie di foto che si alterneranno mentre usate l’iPhone durante il giorno

Speriamo che questi sfondi vi piacciano e vi facciano sentire più vicini alla nuova versione di iOS 17, che sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da settembre. Nel frattempo, continuate a seguirci per scoprire tutte le novità e le funzionalità di iOS 17 e degli altri sistemi operativi Apple.