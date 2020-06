Gli smartphone più potenti del momento secondo AnTuTu

AnTuTu, come ogni mese, ha appena diffuso le liste dei migliori smartphone Android e iOS: ad aver conquistato la classifica è stato ancora una volta Xiaomi, grazie agli ultimi modelli lanciati.

Iniziamo con la fascia media Android, in cui al primo posto troviamo Redmi K30 5G, uno smartphone non disponibile in Italia con lo stesso processore di Xiaomi Mi 10 Lite (disponibile su Amazon). Al secondo posto c’è Huawei Nova 7i, seguito dal soddisfacente Redmi Note 8 Pro e Realme 6. Anche Realme è riuscita ad aggiudicarsi un posto in questa classifica, complici i device di ottima qualità. Segue poi Redmi Note 9S, Mi note 10 Pro, con un sensore da 108 MP, Mi 9T, Samsung Galaxy A71 e Realme XT.

Per quanto riguarda i top di gamma, la classifica non presenta particolari differenze rispetto al mese precedente. In particolare, troviamo:

La lista con i dispositivi iOS, non essendo stato lanciato nessun nuovo prodotto, non presenta particolari differenze. I primi tre posti sono occupati dalle diverse varianti di iPad Pro 4 (disponibile su Amazon), segue poi iPad Pro 3, iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 Pro. Apple iPhone SE 2 si colloca invece al nono posto.