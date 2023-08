Nel regno degli assistenti digitali virtuali, Bixby di Samsung ha raccolto una vasta gamma di opinioni. Alcuni ne lodano le capacità, mentre altri ne lamentano i limiti. Tuttavia, un’aggiunta innovativa a Bixby potrebbe essere la svolta necessaria per convincere gli scettici. La nuova funzione Bixby Voice Creator sta arrivando su alcuni dispositivi Galaxy e potrebbe ridefinire le interazioni degli utenti con l’assistente AI.

Sembra che la funzione Voice Creator possa richiedere l’installazione di One UI 5.1.1, ma si attendono ulteriori conferme. Questa attesa funzione ha il potenziale per consentire agli utenti di creare la propria voce personalizzata per Bixby, segnando un passo significativo verso la personalizzazione dell’esperienza AI sui dispositivi Samsung.

Anche se il lancio di Bixby Voice Creator è graduale, gli utenti possono monitorare in modo proattivo il suo arrivo. Anche se potrebbe richiedere un po’ di tempo, verificare la disponibilità della funzione è relativamente semplice. Aggiornando tutte le app dal Galaxy Store, lanciando l’app Bixby, accedendo alle sue impostazioni ed esaminando il menu Lingua e stile, gli utenti possono verificare se è comparsa l’opzione “Crea voce personalizzata“. Se l’opzione è presente, siete pronti a creare la vostra voce Bixby unica, a patto di voler impostare l’assistente vocale in inglese e di essere a proprio agio a parlare tale lingua.

Prima di procedere alla personalizzazione, è fondamentale assicurarsi che il dispositivo abbia una carica minima del 30%. Una volta soddisfatto questo prerequisito, è possibile procedere come segue:

Aprire Bixby premendo a lungo il pulsante di accensione o toccando l’icona dell’app

Accedere alle impostazioni di Bixby

Selezionare l’opzione Lingua e stile

Selezionare la lingua “English (USA)”

Scegliere la funzione Crea voce personalizzata posizionata alla base dello schermo

Verrà chiesto di scaricare un plug-in specifico dal Galaxy Store

Avviare il processo di creazione della voce premendo “Start”

Durante questo processo, agli utenti verrà richiesto di recitare dieci frasi distinte, tra cui l’emblematica “No doubt I’m 100 percent on Team Samsung“. Successivamente, è possibile assegnare un nome alla voce personalizzata e attendere che Samsung elabori la voce e che Bixby si familiarizzi con essa.

Questa fase può durare da 5 minuti fino a diverse ore: il Galaxy Z Fold5 ci ha impiegato solo 5 minuti ma in base alle capacità ML del dispositivo il tempo potrebbe variare anche in modo molto significativo. In particolare, questo processo può avvenire in background, consentendo il multitasking mentre Bixby apprende la voce personalizzata.

La voce personalizzata di Bixby è pronta a rispondere alle domande e a supportare le funzionalità di sintesi vocale. Una volta completata l’operazione, navigando in Impostazioni > Lingua e stile si scoprirà la voce personalizzata nell’elenco. Con un semplice tocco è possibile designarla come voce predefinita. In caso di insoddisfazione, è possibile creare altre voci personalizzate fino a ottenere risultati ottimali.

Un’applicazione chiave della voce personalizzata è rappresentata da Bixby Text Call. Questa innovativa funzione consente di rispondere alle chiamate tramite testo: Bixby converte i messaggi digitati in audio, che viene poi riprodotto per il chiamante. La risposta del chiamante viene trascritta e visualizzata sullo schermo per il destinatario. Inoltre, c’è una visione più ampia: Bixby può trasmettere il messaggio di testo del destinatario al chiamante con la voce digitale distintiva del destinatario, personalizzata da Bixby. Ovviamente anche questa funzione è presente solamente con lo smartphone impostato in una lingua supportata, non l’italiano.

Oltre alla funzione Text Call, la voce personalizzata di Bixby potrebbe trovare utilità in diverse funzioni text-to-speech. Dalla fornitura di aggiornamenti meteo in tempo reale alla trasmissione di punteggi sportivi, quotazioni azionarie o risposte a domande varie, questo assistente AI personalizzato è orientato a offrire un’esperienza utente senza pari.